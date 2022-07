Hellas Women, ufficiale il rinnovo di Sardu

Rossella Sardu rinnova con l'Hellas Verona Women fino al 30 giugno 2023.

La società femminile scaligera, tramite una nota apparsa sul proprio sito, ha comunicato ufficialmente il prolungamento di contratto della centrocampista sarda classe 1987. La calciatrice, dopo le 51 presenze collezionate nelle ultime tre stagioni con la maglia gialloblù, si appresta a disputare la sua quarta annata consecutiva con questi colori indosso.

Lavori in corso, nel frattempo, al Sinergy Stadium di via Sogare: l'obiettivo è metterlo a nuovo in vista delle gare casalinghe del prossimo campionato di Serie B.