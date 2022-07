Una nuova giovane attaccante per l'Hellas Verona Women: ufficiale l'ingaggio di Bison

Nuove forze fresche per l'Hellas Verona Women, che si assicura l'arrivo della giovanissima Giulia Bison.

Centravanti di prospettiva classe 2005, arriva a titolo definitivo dal Padova Femminile, formazione con cui è cresciuta fino all'arrivo in Prima Squadra.

Questa la nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale gialloblù:

«Hellas Verona Women rende noto di aver acquisito - a titolo definitivo da Calcio Padova Femminile - il diritto alle prestazione sportive della calciatrice Giulia Bison.

Nata a Padova il 3 dicembre 2005, Bison inizia la sua carriera calcistica a 6 anni nella formazione Primi Calci del Veggiano. All'età di 12 anni inizia a giocare nel Calcio Padova Femminile, squadra con cui compie tutta la trafila nel Settore Giovanile fino ad arrivare alla Prima Squadra, con cui esordisce in Serie C nella stagione 2020/21 e disputa anche tutta la scorsa stagione, 2021/22.

A luglio 2021 per Bison arriva anche la prima chiamata in Nazionale: l'attaccante, infatti, partecipa ai raduni preparatori ed alle gare di qualificazione per l'Europeo Femminile Under 17 dello scorso marzo tenutosi in Portogallo.

Hellas Verona Women rivolge un caloroso benvenuto a Giulia Bison, augurandole una stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».