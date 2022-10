Hellas Verona Women, con l'Arezzo centrati i primi tre punti della stagione

Prima vittoria in campionato della stagione per l'Hellas Verona Women del coach Veronica Brutti, che batte di misura l'Arezzo nel match valido per la 3a giornata della Serie B femminile 2022/23.

Venendo alla cronaca, è un primo tempo molto combattuto quello del 'Sinergy Stadium' di via Sogare, con l'Arezzo che dopo cinque minuti di gioco va in gol con Gnisci, ma appena un minuto più tardi è l'Hellas a rispondere con la rete del pareggio di Capucci. La squadra scaligera continua a essere pericolosa e al 25' sfiora il vantaggio con Ledri. Tre minuti più tardi, comunque, arriva il gol del sorpasso gialloblù: Rognoni lascia partire un cross teso dalla sinistra e trova Vergani, che di testa realizza la terza marcatura in stagione, la seconda in campionato. Allo scadere, l'Arezzo trova però il pari del 2 a 2 con Vicchiarello, che da calcio di punizione riporta in equilibrio la situazione per le ospiti.

Nella ripresa il Verona continua a pressare le avversarie e al 74' cala il tris: la neoentrata Bison salta due avversarie, crossa dal fondo e trova Peretti, a segno con una girata dal cuore dell'area. Il finale è molto acceso, con l'Arezzo che prova ad attaccare e l'Hellas che riparte in contropiede, ma il match con tre minuti di recupero si chiude sul definitivo 3 a 2 per le gialloblù.

Il prossimo impegno di campionato per la compagine di Brutti sarà quello di domenica 16 ottobre (ore 15), quando al centro sportivo 'Rigamonti' ad attenderla ci sarà il Brescia.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA-AREZZO 3-2

Reti: 5' Gnisci, 6' Capucci, 28' Vergani, 40' Vicchiarello, 74' Peretti

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Pecchini, Meneghini, Vergani, Capucci; Giai (dal 88' Croin), Ledri, Sardu; Pasini, Peretti, Rognoni (dal 70' Bison)

A disposizione: Keizer, Bursi, Semanova, De Cao, Doneda, Cabrera

Allenatrice: Veronica Brutti

AREZZO FEMMINILE (4-3-3): Sacchi; Costantino, Soro, Binazzi, Lorieri; Razzolini, Vicchiarello, Paganini (dal 82' Verdi); Zazzera (dal 57' Bassano), Ceccarelli, Gnisci (dal 82' Cortesi)

A disposizione: Nardi, Tuteri, D'Alessandro, Verdi, Pirriatore, Lulli, Fortunati

Allenatore: Emiliano Testini

Arbitro: Roberto De Stefanis (Sez. AIA di Udine)

Assistenti: Giovanni Ruocco (Sez. AIA di Brescia), Giacomo Ponti (Sez. AIA di Trieste)

NOTE. Ammonita: Pasini.