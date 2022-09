Hellas Verona Women, primo punto della stagione: con il San Marino termina in parità

L'Hellas Verona Women guadagna il primo punto della stagione, dopo la sconfitta all'esordio di campionato contro la Sassari Torres.

Si è conclusa infatti 2 a 2 la sfida esterna con il San Marino, valida per la seconda giornata della Serie B 2022/23, con le gialloblù brave ad avere la forza di conquistare un risultato positivo in rimonta nonostante l'inferiorità numerica di 10 contro 11.

Venendo alla cronaca, la squadra di Brutti spinge sin dall'inizio alla ricerca del gol del vantaggio e al 37' lo trova con Quazzico, che con un tap-in vincente batte Olivieri. Nel finale del primo tempo l'Academy reagisce e colpisce un palo con Papaleo, che prova la conclusione dalla distanza col destro. Passando alla ripresa, l'Academy trova la rete del pari al 58' con Tamburini, che dal cuore dell'area di rigore, con una conclusione di punta, riesce ad anticipare la difesa scaligera e a segnare per le padrone di casa, che al 66' firmano il sorpasso. La stessa Tamburini si conquista un calcio di rigore per un fallo di Quazzico - che nell'occasione viene ammonita per la seconda volta ed espulsa - che viene poi trasformato da Barbieri per il 2 a 1 San Marino. Il Verona, in 10 contro 11, non molla, resiste alle ripartenze dell'Academy e all'86' trova la rete del 2 a 2 con un gran colpo di Pecchini: dai 20 metri, la numero 22 gialloblù lascia partire una parabola di destro sulla quale Olivieri non può nulla e sigla così la rete del definitivo pareggio.

Il prossimo impegno per le scaligere sarà quello di domenica 2 ottobre (ore 15) quando al 'Sinergy Stadium' di via Sogare le ragazze di Brutti affronteranno l'Arezzo, match valido per la 3^ giornata.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SAN MARINO-HELLAS VERONA 2-2

Reti: 37' Quazzico, 58' Tamburini, 66' Barbieri (rig.), 86' Pecchini

SAN MARINO (4-4-2): Olivieri; Micciarelli, Zito, Gallina, Ladu; Papaleo (dal 31' Marengoni), Bertolotti, Brambilla, Abouziane; Barbieri, Tamburini (dal 31' Bolognini)

A disposizione: Montanari, Montalti, Larenza, Amaduzzi, Accornero, Prinzivalli, Desiati

Allenatrice: Giulia Domenichetti

HELLAS VERONA (3-5-2): Shore; Meneghini, Quazzico, Vergani; Capucci, Giai (dall'82' Bison), Sardu, Ledri, Semanova (dal 62' Rognoni); Pasini (dal 67' Pecchini), Peretti

A disposizione: Keizer, Croin, Doneda, Cabrera

Allenatrice: Veronica Brutti

Arbitro: Enrico Eremitaggio (Sez. AIA di Ancona)

Assistenti: Laura Gasparini (Sez. AIA di Macerata), Alessandro Pascoli (Sez. AIA di Macerata)

NOTE. Ammonite: Quazzico, Brambilla, Micciarelli. Espulsa: Quazzico.