Hellas Women, sconfitta di misura con la Sassari all'esordio in campionato

Sconfitta al debutto in campionato per l'Hellas Verona Women, superato di misura a Vigasio dalla Sassari Torres.

Sullo scadere di primo tempo le gialloblù trovano la via del gol del vantaggio: Seijka, al 47', non può nulla sul colpo di testa di Vergani, che su assist di Pasini porta avanti la squadra di mister Brutti. Al 72' della ripresa, tuttavia, si apre la rimonta ospite: Iannazzo firma la rete del pari sfruttando un rimpallo corto della difesa, disegnando una conclusione vincente dal limite. Dopo la rete subita la formazione scaligera prova a reagire in ripartenza, ma su un batti e ribatti in area è la compagine avversaria a segnare con Congia pochi istanti prima del triplice fischio. Nonostante un finale molto accesso, il match si chiude sul 2 a 1 per le ospiti.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA-SASSARI TORRES 1-2

Reti: 45'+2' Vergani, 72' Iannazzo, 89' Congia

HELLAS VERONA (3-5-2): Shore; Meneghini (dal 46' Semanova), Quazzico, Vergani; Capucci, Lotti, Sardu (dal 76' Giai), Ledri, Pecchini; Pasini (dal 58' Bison), Peretti

A disposizione: Keizer, Rognoni, Croin, Doneda, Cabrera

Allenatrice: Veronica Brutti

SASSARI TORRES (4-3-3): Siejka (dal 63' Deiana); Weithofer, Veritti, Congia, Peare; Iannazzo, Blasoni, Tola (dal 64' Lauria); Marenic (dal 40' Peddio), Carrozzo (dal 58' Poli), Chukwudi (dal 64' Fadini)

A disposizione: Quidacciolu, Costantini, Congia, Sotgia

Allenatore: Mauro Ardizzone

Arbitro: Alessandro Pizzi (Sez. AIA di Bergamo)

Assistenti: Gianluca Pampaloni (Sez. AIA di La Spezia), Luca Perlamagna (Sez. AIA di Carrara)