Hellas Verona Women, innesti per la difesa: ufficiali Pellinghelli e Vergani

In attesa della partenza delle gare della stagione, l'Hellas Verona Women puntella la difesa con l'ingaggio di due giovani promesse: Alice Pellinghelli e Bianca Vergani.

Pellinghelli, classe 2003, arriva in prestito dal Sassuolo fino al termine dell'annata. Inizia la sua carriera sportiva all'età di 6 anni nella Virtus Parma, formazione mista in cui milita fino ai 13 anni. L'anno successivo passa alla Reggiana Calcio Femminile, che dalla stagione successiva prenderà il nome di Sassuolo Femminile, società da quell'anno proprietaria del titolo sportivo dell'ex Reggiana. Nell'agosto del 2020 il difensore esordisce in Serie A con la maglia del Sassuolo nel match contro la Roma, valido per la prima giornata del campionato 2020/21. A 15 anni Pellinghelli riceve la sua prima convocazione in Nazionale con la Selezione Under 15 e successivamente compie tutta la trafila delle nazionali giovanili fino a quella Under 19, con cui disputa le Fasi Finali dell’Europeo di categoria.

La classe 2002 Vergani, invece, approda a titolo temporaneo fino al termine della corrente stagione dall'Inter. Nata a Milano, inizia la sua carriera calcistica a 9 anni nelle Giovanili del Precotto, squadra dell'hinterland milanese. A 12 il difensore si trasferisce al Fiammamonza, formazione femminile dove rimane per due stagioni. Conclusa questa esperienza, Vergani passa all'Inter dove gioca un anno nelle Allieve, per due stagioni con la formazione Primavera e per due anni con la Prima Squadra nerazzurra. Per quanto riguarda la Nazionale, finora il difensore ha vestito la maglia delle selezioni Under 17, Under 19 e Under 23.

La squadra di mister Veronica Brutti, nel frattempo, si sta preparando al primo impegno ufficiale, quello previsto domenica 11 settembre, in Coppa Italia, sul campo del Genoa. Il campionato di Serie B 2022/23 delle ragazze gialloblù inizierà invece domenica 18 settembre in casa contro la Sassari Torres, una vera e propria classica del calcio femminile italiano.