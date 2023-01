Hellas, con la Cremonese tre punti di speranza. Zaffaroni: «Grande gara, i ragazzi bravi in tutto»

L'Hellas batte la Cremonese, ritrovando la vittoria e riaccendendo le speranze salvezza.

Al Bentegodi la squadra gialloblù centra il secondo successo del campionato, riassaporando i tre punti dopo dieci sconfitte e un pareggio, salendo così a quota nove e lasciando l'ultimo posto in classifica. Lo fa superando una diretta concorrente, al termine di un match che ha visto la formazione di Zaffaroni trionfare grazie alla doppietta decisiva di Lazovic, a segno nel corso del primo tempo: al 9', con una girata ravvicinata da attaccante vero, e al 26', con un diagonale chirurgico dopo una lunga sgaloppata dell'assistman Doig.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, un Verona propositivo, aggressivo, ma soprattutto cinico, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create nel primo tempo e poi ha gestito molto bene il vantaggio nella ripresa... «Abbiamo fatto una grande gara sotto tutti i punti di vista. Era una partita complicata, difficile, soprattutto dal punto di vista nervoso. Però i ragazzi sono stati bravissimi, l'hanno gestita molto bene, hanno trovato il vantaggio, poi anche il doppio vantaggio. Il ritorno della Cremonese, anche questo è stato gestito molto bene, quindi grandi complimenti ai ragazzi: sono stati molto bravi in tutto».

Questa sera, possiamo dirlo, un tifo straordinario da parte di tutto lo stadio. Lo aveva detto in conferenza, serviva l'aiuto dei tifosi, ma, al tempo stesso, la squadra doveva fare in modo che questo avvenisse: è successo... «Innanzitutto, un grande grazie ai tifosi, perché comunque non dimentichiamo che era un lunedì lavorativo di ripresa dopo le feste natalizie e quindi arrivare allo stadio oggi e vedere una cornice di pubblico così... Dobbiamo veramente ringraziare i tifosi che sono stati eccezionali. È logico che poi i tifosi diventano l'arma in più se vedono l'atteggiamento giusto da parte dei giocatori e magari ti possono perdonare l'errore tecnico, però poi se vedono che, comunque, lotti per novanta minuti, possono davvero aiutarti, soprattutto i tifosi del Verona. Questa sera, questa cosa l'abbiamo sentita».

Decisivo con una doppietta Darko Lazovic, punto fermo della squadra gialloblù, di nuovo a segno dopo un anno esatto. Queste le parole dell'esterno serbo, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Darko, una partita condotta con grinta, carattere e attenzione dal primo all'ultimo minuto, da parte tua e di tutta la squadra. Serviva una prova così per portare a casa tre punti questa sera, davvero importanti...

«Penso che abbiamo continuato quanto fatto a Torino, dove abbiamo fatto un punto molto importante su un campo difficile. Oggi era importante vincere perché noi crediamo ancora nella salvezza. La strada è ancora lunga e ora guardiamo avanti, partita dopo partita, preparandoci al meglio per quello che ci aspetta».

Un 2-0, quello di stasera, che ti vede grande protagonista grazie ai due gol realizzati, tra l'altro, quella di oggi è la tua prima doppietta in Serie A...

«Sono contento, anche perché l'ultimo gol lo avevo segnato proprio il 9 gennaio del 2022 contro la Salernitana, ed oggi è anche il compleanno di mio figlio. Ma ancora più importante è la vittoria della squadra: avessi segnato, ma non avessimo vinto, sarebbe contato poco. Invece la vittoria di oggi ci porta sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lottare come abbiamo fatto nelle ultime due partite».

Il mister, alla vigilia, aveva detto che vi sareste dovuti conquistare il supporto del pubblico, che comunque in queste partite non era mai mancato. Quanto conta il supporto di questo stadio per raggiungere risultati come quello di oggi?

«La spinta dei tifosi ci carica sempre, questo però dobbiamo meritarlo noi come abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Quest'anno non abbiamo iniziato come ci si aspettava e sicuramente non è facile giocare dopo dieci sconfitte consecutive, ma siamo professionisti e cercheremo di fare il meglio possibile, tirando fuori tutto quello che abbiamo per uscire da questa situazione. La strada è ancora lunga, mancano ancora tante partite, ma se giochiamo come in queste ultime due partite, ce la faremo».