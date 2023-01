Hellas, a Torino un punto per ripartire. Zaffaroni: «Risultato importante, ora avanti con fiducia»

Un punto per guardare al futuro con maggiore fiducia, un punto per ripartire nel 2023 con il piede giusto.

L'Hellas torna a muovere la classifica dopo quattro lunghi mesi, e lo fa pareggiando in trasferta con il Torino, al termine di un incontro particolarmente combattuto. Per la sua prima volta in panchina in Serie A, il tecnico gialloblù Marco Zaffaroni è riuscito dunque a interrompere la sanguinosa striscia di sconfitte (dieci, per l'esattezza) che ha accompagnato la formazione scaligera verso un epilogo di anno davvero amaro. Alla fine, contro i granata dell'ex Ivan Juric, il punteggio si è fissato sull'1 a 1: all'iniziale vantaggio ospite di Djuric, che ha trovato su colpo di testa da corner la sua prima rete con il Verona, nella ripresa per il Torino ha risposto Miranchuk con un gran gol da fuori area.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, il 2023 dell'Hellas Verona si apre con un punto di grande importanza, ottenuto con una prestazione tenace, di grande cruore da parte dei suoi ragazzi...

«Avevamo preparato la partita proprio per non sbagliare l'atteggiamento, mettercela tutta, non mollare su ogni pallone e questo i ragazzi lo hanno fatto fino al novantacinquesimo, non hanno mollato e sono stati bravissimi. All'interno della partita ci hanno messo anche delle giocate di qualità. Abbiamo ottenuto un risultato importante, creando anche i presupposti per il secondo gol. Quindi ripartiamo con grande fiducia, perché è un risultato che è arrivato dopo una bella prestazione sotto tutti i punti di vista e ci dà fiducia per questo».

Fiducia, appunto, perché si muove la classifica e perché il punto è raccolto contro un avversario, il Torino, molto impegnativo e in un campo difficile, in trasferta oltretutto...

«Era una partita insidiosa, perché sappiamo tutti le qualità di questa squadra, che non ti fa giocare, aggressiva, con qualità individualità forti. La vittoria è ancora più significativa e quindi il morale deve alzarsi, perché, comunque, questi ragazzi se riescono a riacquistare morale, piano piano, riusciranno a tirare fuori quelle qualità che sicuramente hanno, per fare una seconda parte di campionato importante».

Contento della prestazione collettiva e del gol Milan Djuric, schierato titolare al centro dell'attacco gialloblù. Queste le parole del centravanti, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Milan, mister Zaffaroni alla vigilia aveva chiesto una gara importante, fatta di quantità, di qualità e di intensità, tutte caratteristiche che oggi avete messo in campo per conquistare questo punto importantissimo...

«Penso che abbiamo fatto una discreta partita. Sicuramente si può migliorare, però penso che dal punto di vista dell'impegno, della prestazione e della ferocia agonistica ci siamo stati, contro un avversario comunque importante: siamo contenti».

Un pareggio che oggi arriva grazie a un tuo gol, il primo con questa maglia: quanto sei soddisfatto della tua prestazione e di essere riuscito a segnare oggi con il Verona?

«Sicuramente sono contento da un punto di vista personale, era tanto tempo che non giocavo una partita per novanta minuti. Ho dovuto stringere i denti, soprattutto nel finale perché ero molto stanco, però sicuramente per un attaccante è importante avere delle occasioni per fare gol e dare una mano alla squadra».

Lo dedichi a qualcuno questo primo gol?

«Lo dedico a mia moglie e ai miei figli che sono sempre con me anche nei momenti magari particolari, come poteva essere questo inizio di stagione dove ho avuto poco spazio, però mi son sempre allenato bene, penso, e dopo i risultati si vedono nel campo».

Possiamo definire questo pareggio come un punto di ripartenza per il Verona? Un campionato che inizia oggi dopo due mesi di pausa, questo 2023 inizia con un punto conquistato...

«Possiamo definirlo un punto di partenza, venivamo da una serie molto negativa, ma dovevamo dare una svolta a questo campionato. Abbiamo ancora tante partite, noi ci crediamo. Bisognava partire da qualcosa e penso che il punto contro il Torino, che è una bella squadra, sia molto importante per noi. Ci serviva questo, quantomeno cambiare il trend e penso che oggi ci siamo riusciti».