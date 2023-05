Hellas Verona - Torino, le probabili formazioni | Chance per Ngonge sulla trequarti gialloblù

Dopo la preziosa vittoria con il Lecce, l'Hellas cerca conferme con il Torino.

I tre punti acquisiti con i giallorossi hanno permesso alla squadra gialloblù, che ha appena festeggiato lo storico Scudetto, di scavalcare provvisoriamente lo Spezia, riuscendo a coronare una grande rincorsa. Ora, di fronte ai granata, gli scaligeri punteranno ad allungare sui diretti avversari (tornati di nuovo alla pari grazie al colpo con il Milan), così da rimanere al di fuori della zona calda e provare a raggiungere l'obiettivo salvezza. Per il lunch match di domani, domenica 14 maggio, Zaffaroni e Bocchetti dovranno rinunciare ancora a Lasagna, sempre ai box per il problema muscolare accusato, oltre che a Doig, assente dell'ultima ora. Dall'altra parte, l'ex Juric non avrà invece a disposizione Miranchuk, out per la rottura del mignolo del piede.

I PRECEDENTI - Il Torino è la squadra contro la quale il Verona ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A: 25, sulle 57 complessive, con 10 vittorie dei gialloblù e 22 dei granata a completare il bilancio. L'Hellas subisce gol da 10 partite casalinghe di Serie A contro il Torino: soltanto contro l'Inter la squadra scaligera conta una serie aperta più lunga di gare interne consecutive (12) con gol al passivo nel massimo torneo. L'ultima vittoria dei gialloblù contro il Torino in Serie A è datata 25 febbraio 2018: decisiva la doppietta di Mattia Valoti per il 2-1 finale (Niang a segno per la formazione granata).

QUI HELLAS VERONA - Il tandem Zaffaroni-Bocchetti pare essere intenzionato a ritoccare il meno possibile l'undici schierato a Lecce. I dubbi sono solo due: il primo riguarda la difesa, dove Ceccherini contende a Dawidowicz una maglia al fianco di Hien e Magnani. Faraoni intoccabile sulla destra, con Lazovic che dovrebbe essere invece riproposto sulla fascia opposta, e non sulla trequarti. È lì che tiene banco il secondo ballottaggio: dopo il gol partita del Via del Mare, Ngonge potrebbe essersi conquistato una chance da titolare, a discapito di Duda. Abildgaard e Tameze partono avanti per la cabina di regia, mentre Verdi e Djuric sono i favoriti per completare il pacchetto offensivo.

QUI TORINO - In vista della trasferta di Verona, Juric ritrova Singo dopo il turno di squalifica e anche Schuurs, reduce invece da un problema muscolare. Al momento, però, resta favorito il terzetto composto da Djidji, Buongiorno e Rodriguez davanti a Milinkovic-Savic. In mediana confermata la coppia Ricci-Ilic, con il serbo al primo ritorno da avversario contro l'Hellas, e sugli esterni è un ballottaggio a tre tra Singo, Lazaro e Vojvoda. Più chiara invece la situazione nel reparto d'attacco: Sanabria sarà l'unica punta, sulla trequarti i favoriti sono Karamoh e Vlasic, complice l'infortunio di Miranchuk. Così il mister granata sulla sua ex squadra: «Torno nella città che rimarrà per sempre il mio cuore, Verona mi ha salvato. Noi però abbiamo bisogno di punti, vogliamo fare molto bene. Io voglio che la squadra arrivi il più in alto possibile: il nostro obiettivo è chiudere davanti a tutte le altre che lottano per l'ottavo posto».

ARBITRO - Marco Di Bello di Brindisi

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Lazovic; Verdi, Ngonge; Djuric

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria