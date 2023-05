Hellas, il ko col Torino complica i piani salvezza. Zaffaroni: «Gara difficile, ora dovremo ripartire»

Al Torino basta un solo gol, quello di Vlasic, per battere l'Hellas e inguaiarlo per il finale di stagione.

I gialloblù, reduci dal rivitalizzante successo con il Lecce, sciupano una grande occasione per allontanarsi dalla zona retrocessione, uscendo sconfitti dal confronto interno con i granata, il cui unico attuale obiettivo è quello di raggiungere l'ottavo posto. La squadra guidata dall'ex Juric domina la gara, andando a segno una sola volta ma sfiorando il raddoppio in più circostanze, negato solamente dai soliti interventi provvidenziali di Montipò. Davanti, per gli scaligeri, è invece poco nulla: la palla gol più evidente è sul sinistro di Lazovic, che però indirizza sulla parte esterna del palo. Ora per la squadra di Zaffaroni i piani salvezza si complicano, e non di poco: con le dirette concorrenti sempre più agguerrite, nelle ultime tre sfide in programma servirà fare meglio di così per poter sperare di rimanere in Serie A.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, che gara ha visto? «Sapevamo sarebbe stata una gara difficile. Abbiamo giocato contro una squadra forte e in salute, abbiamo avuto qualche difficoltà nella prima parte della partita, dove abbiamo perso qualche duello, e questo ci ha condizionato. Così come ci hanno condizionato i diversi infortuni, che ci hanno portato a fare 4 cambi forzati scombussolando i piani. Di buono resta il fatto che - nonostante le difficoltà impreviste - la squadra è rimasta in partita fino alla fine e creando, nel finale, le possibilità per pareggiare».

Archiviare il risultato e rialzarsi: è quello che deve fare ora il Verona? «Sì assolutamente, perché dal 4 gennaio ad oggi è già successo alla squadra di imbattersi in qualche intoppo, riuscendo però sempre a reagire e trovare le energie per ripartire. Abbiamo raggiunto un buon traguardo, considerando da dove siamo partiti, e in tutto l'ambiente c'è la ferma volontà di portare a termine questa cavalcata. Da domani dovremo ripartire: abbiamo la determinazione per arrivare in fondo».

Ha provato a farsi vedere in avanti con qualche spunto, senza però riuscire a incidere: Darko Lazovic punta ad archiviare il prima possibile la sconfitta con i granata per concentrarsi sulle tre sfide rimanenti. Queste le parole dell'esterno serbo, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Darko, una partita complicata quella di oggi, resa ancora più difficile dai tanti infortuni e dai cambi obbligati... «Sì oggi senza dubbio è stata una partita complicata. Conoscevamo le qualità del Torino, è una buona squadra che ha meritato questo risultato. Ora dobbiamo guardare avanti, non dobbiamo mollare. Dobbiamo essere positivi e correggere gli errori commessi oggi per prepararci al meglio per le prossime tre partite».

Nel secondo tempo avete creato delle occasioni importanti, sfiorando il pareggio... «Sì nella ripresa ci abbiamo provato creandoci delle occasioni, ma purtroppo qualcosa ci è mancato e non siamo riusciti a riprenderla. Ora siamo a pari punti con lo Spezia e - ripeto - non dobbiamo mollare, ci mancano ancora tre partite. Andiamo avanti per giocarcela fino alla fine, e in questi tre match per fare più punti possibili».