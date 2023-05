DIRETTA Hellas Verona - Torino 0-0 | Gialloblù con Verdi e Ngonge dietro a Djuric

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Torino, sfida valida per la 35^ giornata della Serie A TIM 2022/23.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA-TORINO 0-0

Reti: -

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Il primo pallone è del Torino.

1'. Abildgaard si fa immediatamente sentire con una scivolata ruvida su Ricci, che resta per qualche secondo a terra dolorante.

5'. L'Hellas si affaccia subito in avanti: sul cross velenoso di Lazovic, la palla carambola al limite dell'area a Tameze, la cui conclusione viene ribattuta centralmente da Milinkovic-Savic.

6'. Bella manovra offensiva del Toro: Karamoh, dopo un uno-due efficace, fa partire un rasoterra insidioso che attraversa tutta l'area e arriva sull'altro fronte a Vojvoda, troppo defilato per trovare la porta.

9'. Su scarico di Sanabria, lo stesso Karamoh innesca Vojvoda in profondità, che riesce a ritagliarsi il varco per il tiro: salva tutto Hien respingendo da pochi passi dalla porta.

10'. Lazovic fugge ancora sulla sinistra a Singo, cercando qualcuno in mezzo: Milinkovic-Savic trattiene in due tempi.

16'. Magnani prolunga in maniera decisiva un traversone di Singo, facendosi trovare attento nel cuore dell'area. Il successivo mancino di Sanabria viene bloccato facilmente da Montipò.

18'. Lo staff medico entra in campo per assistere Abildgaard, rimasto stordito per un colpo alla testa. Gialloblù momentaneamente in dieci.

20'. I tre corner consecutivi granata vengono tutti ben liberati dalla retroguardia scaligera.

23'. Problema fisico per Magnani, che aveva già chiesto il cambio da qualche minuto. Il difensore è quindi costretto a uscire, sostituito da Coppola.

25'. Ammonito l'ex Ilic, in netto ritardo nell'intervento su Faraoni. Poco prima i due erano entrati a contatto in area, con gli ospiti a chiedere (senza ottenerlo) il calcio di rigore.

Le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Ngonge, Verdi; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Veloso, Ceccherini, Terracciano, Braaf, Depaoli, Kallon, Cabal, Duda, Gaich, Coppola, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Ilic, Vojvoda; Karamoh, Vlasic; Sanabria

A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bajeje, Schuurs, Gravillon, Pellegri, Vieira, Lazaro, Adopo, Seck, Aina, Gineitis, Linetty

Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

Assistenti: Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze), Dario Cecconi (Sez. AIA di Empoli)