Hellas Verona, continua la rivoluzione: cambia il Responsabile dell'Area Comunicazione

Tramite una nota ufficiale apparsa sul sito, l'Hellas Verona ha comunicato un altro cambiamento avvenuto all'interno della società.

Dopo tre anni di collaborazione, dalla giornata di oggi, mercoledì 1 giugno, Andrea Anselmi non sarà più il Responsabile dell'Area Comunicazione gialloblù. Il Club di via Olanda, nella figura del Presidente Maurizio Setti, ci ha tenuto a ringraziare Anselmi per il lavoro svolto nel triennio, augurandogli le migliori soddisfazioni professionali per il futuro.

A seguito degli addii del ds Tony D'Amico e dell'allenatore Igor Tudor, prosegue dunque la rivoluzione nell'organigramma scaligero in vista della prossima stagione sportiva.