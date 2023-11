Hellas, Magnani si ferma prima del Lecce: micro frattura al piede sinistro

Cattive notizie per l'Hellas Verona, che alla vigilia della gara con il Lecce perde Giangiacomo Magnani.

Come comunicato dalla società gialloblù tramite il proprio sito, il difensore ha infatti riportato una micro frattura al piede sinistro durante la seduta di allenamento di rifinitura.

Questa la nota rilasciata sul sito:

«Hellas Verona FC comunica che il calciatore Giangiacomo Magnani non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Lecce, 13a giornata di Serie A TIM 2023/24, in seguito a una micro frattura dello scafoide tarsale del piede sinistro riscontrata durante la seduta di allenamento.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico».