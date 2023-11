Hellas Verona, maglie all'asta a sostegno di tutte le donne

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, anche l'Hellas Verona ha deciso di scendere in campo per richiamare l'attenzione su questa importante tematica.

La società gialloblù, che ha presentato le proprie iniziative durante una tavola rotonda organizzata dal Comune per promuovere il progetto 'Riguarda anche te', ha scelto di fornire il proprio supporto coinvolgendo sia la Prima squadra maschile che quella femminile.

Le maglie delle giocatrici e dei giocatori convocati, infatti, saranno messe all'asta sul sito di Matchwornshirt, e HV Foundation si impegnerà a dividere l'intero ricavato in favore del Centro Antiviolenza Petra e dell'associazione A.C.I.S.J.F. Protezione della Giovane. Oltre alle maglie dei gialloblù, saranno messe all'asta anche le 11 felpe utilizzate domani sera al Bentegodi per l'ingresso in campo, anch'esse con una patch speciale.

L'Hellas Women giocherà oggi, domenica 26 novembre, alle ore 14.30 al Sinergy Stadium contro il Tavagnacco: le ragazze avranno una patch dedicata all'evento posizionata sulla parte anteriore della maglia. Il Verona, invece, disputerà la sua partita domani, lunedì 27 novembre, alle 18.30 contro il Lecce: anche per questa occasione, i calciatori indosseranno una felpa dedicata al momento d'ingresso in campo e una maglia con la patch posizionata all'interno.

Le iniziative adottate dal Club, comunicate anche a DAZN che trasmetterà la partita, si aggiungono alle attività organizzate dalla Lega Serie A. Infine, sempre nel pre-partita di Verona-Lecce, sarà proiettata sul maxischermo una grafica dedicata, accompagnata dall'annuncio dello speaker.

CLICCA QUI PER L'ASTA DI HELLAS VERONA WOMEN

CLICCA QUI PER L'ASTA DI HELLAS VERONA FC