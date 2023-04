Hellas Verona, dal Giudice Sportivo una giornata di squalifica a Magnani e Veloso

Fermati per un turno il difensore e il regista gialloblù, già diffidati e ammoniti nell'ultimo match giocato contro il Sassuolo. Entrambi non potranno essere a disposizione di Zaffaroni per la prossima trasferta di Napoli