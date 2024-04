Hellas Verona-Genoa: i convocati di baroni

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Genoa, match valido per la 31a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, domenica 7 aprile alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'. Rientrano Belahyane e Tavsan, fuori Cruz e lo squalificato Magnani.



L'ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI

Portieri: Montipò, Chiesa, Berardi, Perilli

Difensori: Centonze, Vinagre, Dawidowicz, Cabal, Tchatchoua, Coppola,

Centrocampisti: Belahyane, Lazovic, Mitrovic, Dani Silva, Serdar, Suslov, Duda, Charlys, Folorunsho

Attaccanti: Tavsan, Henry, Swiderski, Noslin, Cisse, Bonazzoli