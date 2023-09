Hellas Verona - Bologna, le probabili formazioni | Tra i gialloblù rientrano Hien, Saponara e Lazovic

L'Hellas Verona torna tra le mura amiche del Bentegodi per sfidare il Bologna, in occasione del posticipo di campionato valido per la quarta giornata di andata.

Dopo le due settimane di pausa Nazionali, i riflettori sono tornati a puntare sulla Serie A, che nel weekend ha offerto big match di rilievo. Il turno si concluderà proprio con il confronto tra la squadra di Baroni e quella di Motta, entrambe in cerca di punti dopo un trend decisamente diverso: i gialloblù arrivano dalla sconfitta con il Sassuolo dopo i successi contro Empoli e Roma, mentre i rossoblù sono reduci dal successo contro il Cagliari dopo il pari con la Juve e il ko all'esordio contro il Milan. Fischio d'inizio questa sera, lunedì 18 settembre, alle ore 20.45.

I PRECEDENTI - La prossima sfida sarà la numero 49 in Serie A tra Verona e Bologna: 12 i successi gialloblù a fronte dei 15 rossoblù con 21 pareggi a completare il bilancio. Il Verona ha vinto due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Bologna: i gialloblù potrebbero superare gli emiliani in due confronti consecutivi nel massimo campionato per la prima volta dal 1978.

QUI HELLAS VERONA - Baroni ritrova Lazovic, almeno per la panchina, e dovrebbe confermare il 3-4-2-1 delle prime uscite. In porta Montipò con Magnani, Dawidowicz e il rientrante dalla squalifica Hien nel pacchetto arretrato. Faraoni e Doig dovrebbero andare a coprire le corsie laterali, mentre in mezzo Hongla potrebbe partire dal 1' al fianco di Duda. Davanti Ngonge e Folorunsho andranno a supportare uno tra Bonazzoli, Djuric e Mboula, con il primo che potrebbe essere lanciato per la prima volta da titolare. Così il tecnico toscano nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Materiale a disposizione? Io metto sempre le caratteristiche della squadra al centro del progetto, da questo punto di vista ci siamo mossi così nelle prime settimane di mercato. Ora il mercato è chiuso, abbiamo un gruppo su cui possiamo lavorare e sono arrivati dei ragazzi nuovi che dobbiamo ancora valutare bene dal punto di vista delle caratteristiche. Io non credo molto ai sistemi di gioco, ma credo a come la squadra deve stare in campo, alla ricerca della compattezza, la capacità della squadra di trovare solidità, non solo difensiva ma anche offensiva. In corso d'opera ci potranno essere evoluzioni che valuteremo. Lazovic titolare? Suslov, Tchatchoua e Cruz tra i convocati? Per quanto riguarda i nuovi arrivati c'è ancora un allenamento a disposizione, farò delle valutazioni, abbiamo potuto lavorare insieme solo per pochi giorni. Lazovic sta bene, è la prima settimana che lavora con la squadra, sicuramente sarà parte della partita, valuteremo se impiegarlo dall'inizio o nel corso della partita. Pensieri sui nuovi arrivati? Sui nuovi arrivati preferisco ancora prendermi qualche giorno, abbiamo lavorato insieme veramente pochi giorni. Sono soddisfatto, ora non ci sono più voci di mercato, siamo solo concentrati sul campo e vogliamo spingere tutti dalla stessa parte. La pausa delle Nazionali ci ha portato via qualche giocatore, ma al ritorno dei giocatori il livello degli allenamenti si è alzato molto. Ora abbiamo alternative, voglio avere a disposizione una rosa di venti o ventidue titolari perché questo ci permetterà di aumentare la competitività interna. Lotta salvezza ancora più difficile? Sono d'accordo, il Direttore si è espresso perfettamente a riguardo. Il campionato è migliorato dal punto di vista qualitativo, le squadre che sono salite hanno fatto investimenti e hanno ridotto di molto il gap che solitamente hanno le squadre che salgono dalla Serie B. È sicuramente un campionato più competitivo. Bologna? Una squadra forte, ben allenata, fa un calcio moderno, dinamico e ha individualità di alto livello. Si è rafforzata nonostante le partenze ed è una squadra che può ambire a risultati importanti. L'avversario sarà impegnativo, affronteremo la partita con umiltà e attenzione. Dovremo sempre avere questo atteggiamento, dobbiamo fare una prestazione di grandissimo livello dal punto di vista dell'attenzione ai dettagli e della dedizione, dovremo essere solidi. Il Bologna ha giocatori importanti nel reparto offensivo, occorrerà fare una grande partita. Ngonge? Sta lavorando per diventare un giocatore di squadra. Ha grandi individualità, stiamo lavorando insieme dal ritiro per farlo diventare un giocatore forte e per raggiungere questo obiettivo è necessario diventare un giocatore di squadra. Non guardo solo i gol ma la prestazione, sia nelle giocate di squadra che individuali. Sarà una bella sfida perché è un ragazzo che può fare il salto di qualità. Involuzione con il Sassuolo? Il Sassuolo ha fatto una partita furba, noi siamo andati sotto subito con un gol evitabilissimo, dopo la squadra ha fatto bene ma abbiamo perso troppi duelli. Ci mancava quella solidità e compattezza che dobbiamo trovare e mantenere per tutta la partita. Non ci possiamo permettere quelle disattenzioni individuali e di squadra. In questo campionato perdere bene palla è fondamentale e in quella partita noi non lo abbiamo fatto. Rimane il rammarico perché potevamo far punti. Bonazzoli titolare con Folorunsho più arretrato? Ci sono situazioni che stiamo valutando, abbiamo attaccanti con caratteristiche diverse, dobbiamo imparare a cambiare volto di gara in gara ma anche durante le partite. Bonazzoli sta facendo bene, ha entusiasmo ma c'è ancora una sessione di allenamento a disposizione e lì concluderò le mie valutazioni. I nuovi arrivati Suslov e Charlys? Charlys è un ragazzo che abbiamo tenuto con noi in Prima squadra. È un ragazzo con fisicità, struttura e corsa oltre ad essere un giocatore attento, voglioso e determinato, stiamo ancora cercando di inquadrarlo dal punto di vista tattico. Suslov ha grande qualità, questa settimana l'ho utilizzato anche in mezzo al campo, abbiamo ricevuto ottimi segnali ma è ancora presto perché hanno fatto pochi allenamenti con noi. Recuperati gli acciaccati, come Faraoni? Davide è un ragazzo che per due anni è stato forse il migliore nel ruolo, è stato fermo ora sta recuperando la condizione ottimale sia dal punto di vista fisico che mentale. Per fare questo dobbiamo metterlo in campo: nella stessa posizione abbiamo anche Terracciano che sta facendo bene, per me sono due titolari. Sono certo che Faraoni tornerà al meglio della forma il prima possibile».

QUI BOLOGNA - La probabile novità tra i rossoblù è quella di Freuler dal 1' minuto. Al Bentegodi, Motta potrà poi contare su Skorupski, che si è lasciato alle spalle il problema fisico che lo ha costretto durante la sosta ad allenamenti differenziati. In difesa Calafiori insidia Lucumí al fianco di Beukema, mentre Posch e Kristiansen sono sicuri della maglia titolare. A centrocampo spazio a Moro e al già citato Freuler, con Ferguson a supporto dell'attacco. Zirkzee guiderà ancora il reparto offensivo coadiuvato dagli esterni Ndoye e Karlsson. Orsolini dovrebbe partire invece dalla panchina. Non ancora disponibile Saelemaekers. Così l'allenatore rossoblù sull'avversario: «L'Hellas ha cambiato l'allenatore, ma la filosofia della squadra rimane più o meno la stessa. Il coraggio lo abbiamo sempre avuto, l'importante è avere un'idea precisa per la gara e mantenerla per tutta la partita. Noi abbiamo uno stile di gioco di cui siamo convinti, che ci permette anche di limitare le qualità degli avversari mantenendo un equilibrio. Il coraggio c'è ed è rappresentato dal capire i momenti delle partite, non snaturandoci. Andiamo a Verona con coraggio, testa ed equilibrio».

ARBITRO - Federico La Penna di Roma

Le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Hien; Terracciano, Hongla, Duda, Lazovic; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee