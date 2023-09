L'Hellas ricorda l'esordio europeo: contro il Bologna maglia celebrativa a sostegno di Abeo

Era il 14 settembre 1983 quando l'Hellas Verona debuttava in Coppa Uefa contro la Stella Rossa, vincendo per 1-0 grazie al gol di Pierino Fanna.

In occasione dei quarant'anni da quella giornata, contro il Bologna il Verona scenderà in campo con il Third Kit arricchito da una patch in ricordo del debutto assoluto nelle competizioni Uefa dei ragazzi di mister Bagnoli, cui l'intera maglia Third 2023/24 è dedicata.

La patch, posizionata all’interno della maglia accanto a quella che ne autentica lo status di Match Worn, reca la data, le squadre e lo stadio protagonisti di quella notte europea.

Le maglie indossate lunedì sera dai calciatori gialloblù saranno messe all'asta su MatchWornShirt. Il ricavato verrà ancora una volta devoluto al progetto 'Casa ABEO Alloggi', volto a costruire quattro mini-appartamenti che serviranno come base di appoggio per le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Borgo Trento a Verona.