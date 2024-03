Hellas Verona: altro problema a centrocampo

Dopo Suslov, che resterà lontano dai campi per almeno 3/4 settimane, l'Hellas Verona potrebbe dover fare a meno anche di Folorunsho. Il centrocampista gialloblù, infatti, ha riscontrato un risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare la gara amichevole dell'Italia contro l'Ecuador.

Ulteriori valutazioni sulle sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Si dovrà attendere per capire se il calciatore dell'Hellas Verona sarà a disposizione per la trasferta di Cagliari, in programma lunedì alle 15.