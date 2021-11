Hellas Verona, l'agente di Montipò: «Lorenzo ha saputo sostituire bene Silvestri. Col Napoli servirà sangue freddo, lui ha tranquillità»

Alberto Maria Fontana, agente del portiere dell'Hellas Montipò, è stato intervistato prima della partita in programma contro il Napoli domani, domenica 7 novembre, alle ore 18 allo stadio Maradona.

Nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Radio Marte, ha dichiarato:

«Lorenzo ha sostituito Silvestri che a Verona ha fatto bene, ovviamente c'erano paragoni ma ci vuole tempo. Lo seguo da quando giocava giovanissimo nel Novara, lui ha tranquillità e nell'ottica Napoli è un impatto, bisogna avere il sangue freddo. Cosa è cambiato nel Verona? Non sarebbe bello far ricadere tutte le colpe su Di Francesco, negli ultimi anni ha inanellato tre esoneri. Sicuramente c'è una parte di merito di Tudor, tra gli emergenti è da tenere sotto osservazione. Magari qualche giocatore ha fatto click come Simeone. Il Club ha lavorato bene in estate, il mercato ha dato una batteria di attaccanti di numero e qualità. Verona inferiore solo al Bayern Monaco da quando c'è Tudor? Si attacca, recupero palla e poi subito in verticale. Simeone e Caprari sono "on fire" un po' come tutta la squadra. Chi preoccupa di più tra gli attaccanti del Napoli? Penso che col Legia abbiamo ammirato un gran gruppo, anche chi ha meno spazio gioca ed entra bene. La squadra ha una mentalità importante. Se Insigne tira un rigore dove si butta Montipò? Se mi dite dove lo tira (ride, ndr). Scudetto? Se la giocano Napoli e Milan, non penso la Juventus».

A Calcio Napoli 24, invece, è intervenuto dicendo:

«Lorenzo preparerà la sfida in maniera importante. Il Napoli davanti fa paura a prescindere dalla presenza di Osimhen. Spalletti ha tirato su un gruppo in cui chi entra gioca bene, per domenica vorrei essere al posto del mio assistito perché sarà una partita bella in cui ci sarà molto da fare. Cambiamento Hellas? Le colpe non sono solo di Di Francesco, ma il click c’è stato: con Tudor c'è qualcosa di diverso, penso abbia capito che la squadra era modellata da Juric e fare le cose copiate non funziona. Ci ha messo del suo, il Verona attacca sempre in avanti e non indietreggia, va in verticale e se sommi anche una potenza offensiva quasi da coppe, allora trovi una tranquillità e spensieratezza per una squadra che può fare anche campionati importanti. Futuro a Napoli per Montipò? A chi non piacerebbe. Con Giuntoli negli anni passati ne parlai ai tempi del Benevento, volevano decidere come muoversi. In questo momento il Napoli è ben coperto, per il futuro al di là delle problematiche avute da Meret mi sembra che stia lavorando bene e c'è stato un investimento importante. Poi nella vita non si sa mai».