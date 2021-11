Napoli, Koulibaly squalificato contro il Verona. Sulla via del recupero Osimhen

Per la prossima gara interna contro l'Hellas mister Spalletti dovrà fare a meno del centrale senegalese, stoppato dopo l'espulsione rimediata contro la Salernitana. L'attaccante nigeriano, invece, sta facendo di tutto per tornare a disposizione proprio in vista della sfida del Maradona. Ristabilito a pieno Insigne