Hellas Verona, con Tudor alla guida numeri da capogiro: media punti da big, attacco da Bayern. E Simeone segna come un capocannoniere

15 punti sui 24 disponibili.

Partiamo da questo dato, che è il bottino che ha riscosso Igor Tudor da quando siede sulla panchina dell'Hellas Verona. Il suo arrivo dopo l'esonero di Di Francesco ha rappresentato un profondo cambiamento nel percorso della squadra gialloblù, che si è rilanciata ritrovando fiducia e ambizioni, a seguito dei tre ko rimediati nei primi tre turni di campionato. L'ex vice di Pirlo ha infatti perso una sola partita su otto, quella contro il Milan a San Siro, e battuto Roma, Lazio e Juventus in casa.

Non è tutto: dall'approdo del tecnico croato, solo il Bayern Monaco ha segnato di più nei top 5 campionati europei. La formazione scaligera si è affermata ben presto come una vera e propria macchina realizzativa. Secondo quanto riportato da Opta, attualmente l'Hellas è secondo in Europa nella classifica dei gol segnati con 21 reti all'attivo: soltanto i bavaresi (25) hanno fatto meglio. 8 marcature sono arrivate nel primo quarto d'ora di gara, statistica che vale il primato del campionato italiano. Contando solo le ultime otto giornate (quelle con Tudor), il Verona sarebbe al quarto posto alla pari con l'Atalanta, dietro solo a Milan, Napoli e Inter.

Se il reparto offensivo gialloblù in questo momento è così prolifico, lo si deve soprattutto a Giovanni Simeone, autore di sei centri nelle ultime due partite al Bentegodi. L'attaccante argentino, nel periodo recente, viaggia su numeri da capocannoniere. Il Cholito ha battuto diversi record del Club di via Olanda: con il poker rifilato alla Lazio è diventato il primo giocatore dell'Hellas a segnare 4 gol in una gara di Serie A a 20 squadre. Con la doppietta alla Juve, invece, è diventato il primo giocatore della storia della società ad aver siglato 8 reti nelle prime 11 giornate di Serie A. Inoltre, si tratta della prima doppietta di un giocatore del Verona ai bianconeri dai tempi di Fabrizio Cammarata nel 2000.