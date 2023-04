Hellas, per i 120 anni arriva anche il primo francobollo della storia dedicato al Verona

Anche Poste Italiane ha deciso di unirsi all'Hellas nella celebrazione del 120° anniversario della fondazione del Club.

L'impresa attiva nei servizi postali, per l'occasione, ha infatti realizzato il primo francobollo della storia dell'Italia interamente dedicato alla squadra di Verona. Disegnato dalla società gialloblù e ottimizzato da Poste Italiane, il francobollo è dominato dallo stemma creato dal Club per Hellas 120 e arricchito dal logo societario e dallo Scudetto con la data 1984/85.

A corredo di questa emissione sono stati prodotti altri importanti prodotti filatelici, che saranno svelati in Hellas 120 | La Presentazione, evento riservato alla stampa che si terrà quest'oggi, lunedì 3 aprile, al Liceo Classico Scipione Maffei di Verona, dove l'Hellas è nato.

Tra i dati tecnici del francobollo, in particolare, figura una tiratura di trecentomilaquindici esemplari; esso è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. L'annullo primo giorno di emissione, infine, è disponibile dallo scorso sabato, 1 aprile, allo spazio Filatelia di Verona.