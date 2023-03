Hellas Verona, presentato il logo dedicato ai 120 anni dalla nascita della squadra

Simboli, colori e tradizione. Si potrebbe sintetizzare con queste tre parole la formula utilizzata dall'Hellas Verona nella creazione del logo che celebrerà i primi 120 anni dalla nascita della squadra. Realizzato in collaborazione con la realtà scaligera Studio Fantastico, il logo dedicato ad "Hellas 120" – l'insieme di iniziative per questo importante anniversario – sarà utilizzato su tutti i canali online e offline del Club nella settimana che va dal 3 all'8 aprile prossimi. Punto di arrivo sarà infatti la sfida tra Hellas Verona e Sassuolo, in programma sabato 8 aprile (ore 20.45) al 'Bentegodi', quando lo stadio si vestirà di gialloblù per augurare buon compleanno alla squadra del cuore dei veronesi.

Lo stemma ideato, in particolare, si compone di una serie di dettagli. Tra questi, figura innanzitutto lo scudo di Verona: il gonfalone cittadino - che campeggia sul timpano di Palazzo Barbieri, il municipio della città – è una croce gialla in campo blu. Lo stesso stemma che troviamo sulle maglie dell'Hellas fin dalla sua nascita. Prima ancora che il colore delle casacche diventasse gialloblù (le prime maglie di sempre furono bianconere), sul petto dei giocatori comparve lo scudo di Verona, qui riprodotto. Si passa poi alla scritta Hellas: questo, infatti, era il nome del Club al momento della sua nascita nel 1903. Verona è stato aggiunto successivamente, come risultato di varie fusioni avvenute agli albori del calcio italiano, e mantenuto per sottolineare il legame della squadra con la città. Il font utilizzato è una riproposizione in chiave moderna di quello comparso fin dalla nascita sui documenti relativi al Club, con le due "L" contenute l'una nell'altra. Inequivocabile, infine, il messaggio trasmesso dal nastro che chiude la parte bassa del logo, conferendogli eleganza e verticalità: la semplice scritta "120 ANNI", con il font attualmente utilizzato dal Club, a creare un legame tra l'Hellas del 1903 e quello di oggi.