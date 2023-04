Hellas, con la Juve solo tanto cuore. Zaffaroni: «Prestazione che ci dà fiducia per il futuro»

Resta un cammino tortuoso quello della corsa salvezza dell'Hellas, sconfitto di misura dalla Juventus all'Allianz Stadium.

Nella trasferta torinese dura poco meno di un'ora la porta inviolata della formazione gialloblù, che chiude la prima frazione a reti bianche salvo poi subire, al 55' della ripresa, il gol dell'ex Kean. Dopo un buon approccio iniziale, il Verona non riesce più a creare particolari problemi ai bianconeri, complice un attacco poco propositivo che, di fatto, non riesce mai a impensierire davvero la retroguardia bianconera. Mister Marco Zaffaroni resta comunque fiducioso per il futuro: l'Hellas c'è ancora e la strada verso l'obiettivo è tutt'altro che chiusa.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Per ciò che si è visto in campo questa sera, c'è rammarico per non aver portato a casa punti? «Sì, perché la squadra ha fatto una buona prestazione sotto tanti punti di vista, creando tante situazioni per poter passare in vantaggio ad inizio partita. In ogni caso, c'è stata una buona reazione da parte di tutta la squadra dopo le ultime prestazioni e questo dà fiducia per il prossimo futuro: è questo ciò che dobbiamo portare via dalla prestazione e ripartire nel nostro percorso».

Percorso che si avvia verso la fase finale del campionato: il Verona ha dato le risposte che cercava? «Stasera sì, poi è chiaro che dobbiamo migliorare, soprattutto nel saper sfruttare le situazioni che creiamo per poter segnare. Serve più capacità, più cattiveria, rabbia e convinzione: sono questi gli aspetti su cui lavorare, perché è da lì che, in una prestazione come quella di stasera, possono nascere le possibilità di portare a casa dei punti».

Rammaricato anche Giangiacomo Magnani, che ha cercato in tutti i modi di arginare le iniziative offensive dei bianconeri. Queste le parole del difensore, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Giangiacomo, una sfida difficile, che il Verona però ha giocato alla pari... «Penso che da parte nostra c'è stato un grande atteggiamento, grande voglia di non subire. Eravamo consapevoli delle qualità della Juventus, purtroppo sono riusciti a concretizzare una delle poche occasione che abbiamo concesso».

È mancata forse un po' di precisione e concretezza negli ultimi metri... «Sicuramente se fossimo riusciti a capitalizzare le occasioni create davanti, credo che avremmo portato a casa almeno un punto. C'è rammarico perché il gol subito ci lascia l'amaro in bocca vista la prestazione fatta dall'inizio alla fine di questa partita».

La prestazione di stasera è il giusto segnale che fa capire che la squadra ci proverà fino alla fine... «Oggi abbiamo messo in campo ciò che è mancato nella scorsa partita. Penso che questo atteggiamento sarà fondamentale anche per affrontare le prossime partite che ci aspettano da qui alla fine».