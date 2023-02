Hellas ko con la Viola, Zaffaroni: «La squadra ci ha provato, ma dobbiamo alzare la qualità»

Prima sconfitta al Bentegodi nel 2023 per l'Hellas, sconfitto in casa dalla Fiorentina.

I toscani si impongono con un tris, passando in vantaggio nel primo tempo con l'ex Barak e raddoppiando successivamente con Cabral, in gol sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa la squadra scaligera gioca meglio, ma non riesce comunque ad accorciare le distanze (un palo per Gaich), e all'89esimo arriva lo 0-3: mentre un giocatore viola è a terra, con i gialloblù che si sincerano delle sue condizioni, Biraghi calcia una punizione a sorpresa da dietro la linea di metà campo e batte Montipò. Gli uomini di Zaffaroni restano così meno tre dallo Spezia, avversario al Picco domenica, 5 marzo.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, forse un risultato un po' eccessivo quello di questa sera: che partita è stata? «Giocavamo contro una squadra forte, ricca di individualità e molto organizzata. Siamo partiti un po' contratti e abbiamo preso un gol probabilmente evitabile, però poi abbiamo creato subito i presupposti per pareggiare, ma non siamo riusciti a farlo. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, creando altre situazioni per provare a rimettere in piedi la partita. La squadra ci ha provato fino alla fine e questo è positivo, ma è logico che dobbiamo alzare la qualità delle giocate perché, nella prima parte del match abbiamo creato un'occasione a testa: loro hanno segnato e noi no».

Una partita che non cancella quanto fatto di buono nell'ultimo periodo... «È un percorso che conoscevamo, chiaramente finora è andato tutto bene, ma sapevamo che sarebbe stato difficilissimo. Gli ostacoli sono da mettere in conto, perché il livello delle avversarie è altissimo. Da domani ci vorrà la forza mentale per rimetterci a lavorare: se ti demoralizzi per una sconfitta, non puoi pensare di provare a fare quello che ci siamo prefissati. Dobbiamo preparare la prossima gara come tutte le altre: sarà un match importantissimo».

Tornato in campo da titolare dopo due mesi e mezzo, Marco Davide Faraoni d'ora in avanti potrà rivestire un ruolo chiave nel percorso da intraprendere della restante parte di stagione. Queste le parole dell'esterno, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Davide, una partita difficile, conoscevamo le qualità dell'avversario: il Verona ci ha provato, ma senza riuscirci... «Sì, ci abbiamo provato, ma non è bastato. Siamo stati poco aggressivi, lontani dagli avversari e poco reattivi sulle seconde palle: stasera non abbiamo avuto l'atteggiamento delle ultime partite».

Risultato forse troppo severo: che gara hai visto? «Sicuramente siamo stati in partita, ma una squadra con l'obiettivo di salvarsi non può sottovalutare una partita come questa».

Oggi tornavi a giocare dopo tanto tempo: come stai? «Sono contento di essere tornato, perché ne ho passate tante negli ultimi mesi e per me era fondamentale tornare a calcare il campo insieme ai miei compagni. Ovviamente mi dispiace per il risultato, ma ora dobbiamo archiviarlo subito e pensare alla prossima gara che è molto importante per noi».