Il Verona celebra l'anniversario: arriva "Hellas 120", il podcast che racconta la storia gialloblù

Un viaggio bellissimo, che sarà possibile seguire ogni martedì dalle ore 7 sui social network del Club, sul canale YouTube e soprattutto su Spotify, per un podcast in sette puntate che accompagnerà alle tante altre iniziative volute e portate avanti dall'Hellas Verona per festeggiare il 120° compleanno della squadra della sua città.

Un percorso che parte nella primavera dell'anno 1903, quando un gruppo di studenti del Liceo Classico più antico d'Italia, lo Scipione Maffei di Verona, ispirati dal professore di Greco Decio Corubolo e dal conte Carlo Fratta Passini, danno vita a quella che da allora sarà, sempre e per sempre, la squadra della città di Verona. ?λλ?ς, Hellas. In greco, semplicemente, Grecia.

Una storia che, fin dalle sue origini, è quanto più distante dal concetto di normalità. L'unica squadra italiana nata in un Liceo, l'unica squadra italiana a prendere il nome di una materia di studio, oltre che della Patria dello Sport. L'unica squadra espressione di una città non Capoluogo di Regione a vincere il campionato italiano a girone unico.

Una squadra speciale, che non può essere scissa dal luogo unico in cui è nata né dalla città che ne ha sempre sostenuto i colori. Da questo legame inscindibile, quello tra Verona e la sua squadra, nasce la seconda iniziativa del Club volta a celebrare 120 anni di questa grande storia. Dopo aver tributato la memoria del professor Decio Corubolo a 110 anni dalla sua scomparsa, oggi è stato dato il via a un progetto audio che farà scoprire ed esplorare i luoghi di Verona che hanno fatto da palcoscenico alla storia dell'Hellas.

Non solo il Maffei, quindi, che ha fatto da scenario alla puntata inaugurale uscita oggi, martedì 21 febbraio. Ma anche piazza Bra, luogo unico al mondo e cuore pulsante di ogni grande festa di piazza in occasione delle imprese più belle della squadra gialloblù. Come non menzionare poi piazza Dei Signori, dove venne presentato il Verona campione d'Italia. Oppure il vecchio e il nuovo Bentegodi, che hanno visto assieparsi sui propri spalti generazioni e generazioni di veronesi.

Questo l'elenco degli episodi e la loro data d'uscita:

1903-2023: la storia del Verona, attraverso i luoghi di Verona