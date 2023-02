DIRETTA: Hellas Verona - Fiorentina 0-2 | Viola in vantaggio con il gol dell'ex di Barak e Cabral

HELLAS VERONA - FIORENTINA 0-2

MARCATORI: Barak (F) al 12', Cabral (F) al 38'

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (dal 46' st Cabal), Hien, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Tameze, Doig (dal 46' st Braaf); Ngonge, Lazovic; Lasagna.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Depaoli, Kallon, Cabal, Gaich, Coppola, Cisse, Joselito. ALLENATORE: Marco Zaffaroni.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Amrabat, Barak; Ikone, Cabral, Gonzalez.

A DISPOSIZIONE: Cerofolini, Sirigu, Biraghi, Milenkovic, Bonaventura, Jovic, Saponara, Castrovilli, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Bianco, Brekalo, Kouamé. ALLENATORE: Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Federico La Penna (sezione AIA di Roma 1).

ASSISTENTI: Marco Bresmes (sezione AIA di Bergamo), Vito Mastrodonato (sezione AIA di Molfetta).

AMMONITI: Doig, Igor, Barak, Faraoni, Amrabat

La cronaca

PRIMO TEMPO - Il primo pallone è giocato dagli ospiti.

3' - Avvio attento per entrambe le formazioni.

7' - Lasagna corre nello spazio in contropiede, contrastato da Igor calcia non il mancino ma non trova la porta.

8' - Cabral prova a girare in porta il cross di Dodo, Hien lo ostacola e la palla esce.

10 ' - Nico Gonzalez al limite dell'area, sposta la palla e libera il sinistro: palla fuori di poco.

11' - Troppo lungo il cross di Lazovic per Hien sugli sviluppi di un corner e la sua incornata non impegna Terracciano.

12' - GOL - Ikone se ne va sulla destra e serve in area Barak, che si sistema la palla e batte Montipò.

15' - Il gol sembra aver dato più convinzione agli ospiti, mentre l'Hellas fatica ad farsi vedere nell'altra area.

18' - Giro palla dei padroni di casa, che non riescono però a creare pericoli.

22' - Fiorentina meno arrembante, cerca di controllare il match in attesa di colpire.

24' - Doig perde palla nel tentativo di saltare Dodo e lo trattiene: ammonito.

26' - Igor ammonito per un contrasto su Ngonge.

29' - Contropiede Hellas, Ngonge si appoggia su Lasagna che allarga per Lazovic, il quale lo ripesca in area con una grande giocata, ma l'attaccante solo di testa non trova la porta.

30' - Il cresce di intensità l'Hellas, Barak è costretto a stendere Tameze: giallo anche per lui.

30' - Lasagna la gioca al limite e scarica su Duda, che dal vertice sinistro prova il destro a giro ma Terracciano salva con un gran tuffo.

34' - Faraoni stende Gonzalez: ammonito.

35' - Più determinato il Verona in questa fase, sempre alla ricerca del passaggio giusto per eludere la pressione degli ospiti.

38' - GOL - Cabral riesce a smarcarsi in area su un corner e di piede riesce ad appoggiare in rete.

40' - La partita inizia a farsi nervosa e l'Hellas carica a testa bassa.

43' - Duro scontro tra Tameze e Nico Gonzalez, che resta a terra.

45' - Barak si vede deviare il tap in in corner, dopo la respinta di Montipò sul traversone di Dodo.

SECONDO TEMPO - L'Hellas riparte con un doppio cambio: Cabal e Braaf per Magnani e Doig.

46' - Subito stop e tiro in area per Lasagna, che viene respinto.

49' - Ngonge lancia Lasagna in contropiede, che resiste al ritorno del difensore e poi scarica su Braaf, ma il suo mancino viene bloccato a terra da Terracciano.

50' - Amrabat è costretto a stendere Lasagna, anche questa volta in ripartenza: giallo.