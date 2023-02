Torna la Ztl allo Stadio. Per le sfide con Fiorentina e Monza gli ultimi due test, poi il piano definitivo con «varchi elettronici»

«Ultime due sperimentazioni per la Ztl in zona stadio». Lo annuncia quest'oggi, venerdì 24 febbraio, il Comune di Verona in una nota che poi rivela: «La chiusura è programmata lunedì 27 febbraio, in occasione della partita delle 18.30 Hellas Verona-Fiorentina, e domenica 12 marzo per Hellas Verona-Monza, che si giocherà alle 15». In aggiunta, da Palazzo Barbieri fanno saperre che «la terza circoscrizione chiede che la soluzione diventi definitiva».

In tal senso, la nota del Comune spiega che «il prossimo aprile sarà poi presentato il piano definitivo di intervento elaborato dall’amministrazione sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle diverse fasi di sperimentazione, quelle già effettuate il 31 ottobre, 13 novembre e 6 febbraio, e le ultime due programmate nelle prossime settimane». Al riguardo, sempre quest'oggi, è intervenuto l’assessore alla mobilità Tommaso Ferrari: «L’obiettivo della sperimentazione era quello di raccogliere informazioni che ci consentissero di elaborare una strategia di intervento per garantire la vivibilità del quartiere stadio durante le partite o le grandi manifestazioni sportive. Ora, con i dati in nostro possesso siamo in grado di strutturare un piano che prevederà, in particolare, il posizionamento di varchi elettronici d’ingresso per la creazione di un’area Ztl modulabile che possa interrompere, quando richiesto, i flussi di traffico in ingresso».

Il presidente della terza circoscrizione, Riccardo Olivieri, ha aggiunto: «Come richiesto dal Consiglio della terza circoscrizione nell’ultima seduta, l’amministrazione, insieme a tecnici esperti del settore, sta studiando la migliore delle soluzioni per risolvere l’annoso problema della sosta selvaggia e dell'importante e ingestibile afflusso di migliaia di automobili nel quartiere Stadio in occasione delle partite. Le prossime due Ztl - ha precisato il presidente Olivieri - ci permetteranno di alleviare i residenti da questi due grandi problemi e, al contempo, di raccogliere gli ultimi dati necessari per adottare, dal prossimo campionato, un piano definitivo».

Le modifiche alla viabilità

Invariato il piano del traffico che prevede la delimitazione di un grande perimetro rettangolare tra le vie Camuzzoni, via San Marco, via Sogare, Diramazione T4-T9, via dello Sport, via Albere. Dalle 16.30 alle 19 è concesso il transito esclusivamente a velocipedi ciclomotori e motocicli, veicoli di residenti e dimoranti, veicoli di soggetti possessori di garage e posti auto, veicoli di lavoratori e titolari di attività economiche ubicate all'interno dell'area in questione, veicoli adibiti al trasporto merci diretti alle attività economiche, per le operazioni di carico e scarico delle merci veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso veicoli a servizio delle persone invalide muniti di apposito contrassegno veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, di linea e non veicoli dei clienti diretti alle attività ricettive ubicate nell’area.

Trasporto pubblico

Il quartiere stadio è servito dal trasporto pubblico locale con le linee 11, 12 e 13, che in giorno feriale hanno una frequenza molto elevata.

I parcheggi

Chi si reca allo stadio Bentegodi può utilizzare i seguenti parcheggi: Park A - con accesso da via dello Sport -via Fra Gicondo. Dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park A. Park B, con accesso da via dello Sport, dalla Tangenziale T4-T9, prendere la bretella A22 direzione Park B. Park C, con accesso da piazzale Atleti Azzurri d'Italia, dalla Tangenziale T4-T9, dirigersi verso Piazzale Atleti Azzurri d'Italia. Piazzale Guardini, accessibile da Via delle Coste, da dove lo stadio è facilmente raggiungibile a piedi in pochi minuti.