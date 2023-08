Hellas di nuovo in campo per HV Foundation e Abeo: all'asta le maglie di Verona-Ascoli

Continuano le iniziative benefiche dell'Hellas Verona.

Le maglie utilizzate dai calciatori gialloblù in occasione della vittoria in Coppa Italia al Bentegodi con l'Ascoli, infatti, sono state messe all'asta su MatchWornShirt. A partire dal fischio d'inizio del match, è stata aperta un'asta a cui è possibile partecipare per aggiudicarsi le maglie indossate dagli undici titolari che sono scesi in campo, che resterà attiva fino alla giornata di sabato 19 agosto.

Il ricavato sarà devoluto all'Hellas Verona Foundation per finanziare il progetto "Casa ABEO Alloggi", che prevede la costruzione di quattro miniappartamenti che ospiteranno le famiglie dei bambini ricoverati nell'ospedale di Borgo Trento, a Verona.

