Buona la prima uscita ufficiale dell'Hellas di Baroni: tris all'Ascoli in Coppa Italia

Buona la prima uscita ufficiale per l'Hellas, che inizia nel migliore dei modi la sua stagione ufficiale battendo 3-1 l'Ascoli nei trentaduesimi della Coppa Italia.

Al Bentegodi gli scaligeri sbloccano subito il match grazie al primo gol in giallobù di Mboula: l'esterno spagnolo scappa via a Simic, appoggiando in rete con il destro dopo aver superato Barosi. Al 25' si affaccia per la prima volta in avanti la formazione bianconera: Millico si inserisce sulla fascia sinistra e serve al centro Adjapong, la cui conclusione viene sventata da un ottimo intervento di Montipò. L'Ascoli, tuttavia, pareggia al 39' su calcio di rigore: lo stesso Montipò in uscita frana addosso a Mendes, e Forte dal dischetto non sbaglia. Gli uomini di Baroni tornano però in vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a Dawidowicz, lesto nel sfruttare la respinta corta di Barosi su punizione di Hongla per siglare il 2-1 su tap-in.

Nella ripresa il Verona trova subito il gol del 3-1: Ngonge conclude con il sinistro da fuori area, ma il suo tiro viene deviato di mano da Simic. Djuric, dal dischetto, spiazza il portiere avversario con tiro centrale. Al 69' gialloblù vicino al poker: Ngonge crossa al centro da calcio di punizione e trova la testa di Dawidowicz, la cui incornata sfiora il palo e termina sul fondo.

Grazie alla vittoria ottenuta, l'Hellas accede così ai sedicesimi della Coppa Italia, dove affronterà il Bologna. Il prossimo impegno degli scaligeri sarà invece quello di sabato 19 agosto (ore 18.30), quando affronteranno l'Empoli nel match valido per la giornata d'esordio del campionato di Serie A.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA-ASCOLI 3-1

Reti: 2' Mboula, 39' Forte (rig.), 45'+3' Dawidowicz, 47' Djuric (rig.)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (dall'89' Patanè), Hien, Coppola; Terracciano (dall'80' Amione), Hongla (dal 71' Duda), Dawidowicz, Doig; Ngonge (dal 71' Saponara), Mboula (dall'89' Cisse); Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Joselito, Ceccherini, Diao, Cabal, Cazzadori

Allenatore: Marco Baroni

ASCOLI (4-3-2-1): Barosi; Adjapong (dall'83' Falzerano), Botteghin, Simic, Haveri; Caligara (dal 73' Gnahore), Masini (dal 61' Giovane), Buchel; Millico (dal 73' Rodriguez), Mendes (dal 61' Manzari); Forte

A disposizione: Bolletta, Mengucci, Kraja, Quaranta, D'Uffizi, Falasco, Bellusci

Allenatore: William Vitali

Arbitro: Marco Piccinini (sez. AIA di Forlì)

Assistenti: Marco D'Ascanio (sez. AIA di Ancona), Fabrizio Ricciardi (sez. AIA di Ancona)

NOTE. Ammoniti: Masini, Simic.