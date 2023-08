Hellas Verona, abbonamenti da record: tutto esaurito in Curva Sud

Nuovo record per i tifosi dell'Hellas Verona: per la prima volta nelle ultime nove annate (dalla stagione 2014/15), gli abbonamenti nei settori di Curva Sud Superiore e di Curva Sud Inferiore hanno fatto registrare il tutto esaurito.

In questo settore saranno quindi in vendita, per le gare di Serie A, unicamente biglietti di Poltronissime Curva Sud.

Per il match di Coppa Italia contro l'Ascoli, in programma alle ore 21 di questa sera, sabato 12 agosto, sono inoltre esauriti i posti in Curva Sud Inferiore.

Dopo aver superato la quota abbonamenti della passata stagione, si tratta di un altro dato significativo che testimonia l'attaccamento e la passione verso i colori gialloblù.