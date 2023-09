Eccellenza, risultati e marcatori della 3^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della seconda giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del terzo turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A, che hanno sancito solo pareggi per le rappresentanti scaligere. L'Ambrosiana si divide la posta in palio con l'Academy Plateola, con Cammozzo a rispondere a Chesini (1-1). Stessa sorte in Schio-Montorio (1-1), con Calgaro a replicare a Cecco, in Real Valpolicella-Porto Viro (1-1), con Andreello a rispondere a Gallo, e in Vigasio-Villafranca (1-1), che ha visto Righetti rimettere le cose in equilibrio per gli ospiti all'ultimo respiro dopo la rete blaugrana di Stanghellini. Sempre parità, ma per 2 a 2, in Mozzecane-Camisano: per i padroni di casa non bastano Marini e Roverato, perché i timbri di Munarini e Stangaciu regalano un punto agli ospiti.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 3^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A