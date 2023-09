Eccellenza, risultati e marcatori della 2^ giornata di campionato

Dopo aver inaugurato il campionato lo scorso weekend, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo per il secondo turno della competizione.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date ancora battaglia negli incontri organizzati per il girone A. Si parte con il pareggio esterno senza gol per il Real Valpolicella, fermato sul campo del Camisano (0-0). Al Mozzacane ne basta uno, invece, per battere il Montorio, ed è quello di Farinazzo (0-1). Vigasio a valanga sull'Ambrosiana, battuta con la cinquina biancoceleste realizzata da Landini, Righetti (doppietta), Micchi e Bounafaa. Cade di misura, infine, il Villafranca, ko con l'Unione La Rocca Altavilla per il sigillo dagli undici metri di Marchesini (0-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 2^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A