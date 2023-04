Cremonese - Hellas Verona, le probabili formazioni | Out Lasagna, c'è Lazovic

La sconfitta dello Spezia contro il Monza ha reso il confronto tra Cremonese e Verona ancora più interessante.

L'Hellas, galvanizzato dalla vittoria conquistata col Bologna, scenderà in campo allo Zini per tentare di guadagnare punti vitali per il sorpasso sui bianconeri, che ora sono a una sola lunghezza di vantaggio in classifica dopo la recente (e incredibile) rimonta dei gialloblù. Contro i grigiorossi, eliminati in settimana dalla Coppa Italia, tornerà a disposizione Ceccherini, ma non ci saranno Faraoni, squalificato, e Lasagna, ancora ai box per il problema muscolare patito nella sfida con i rossoblù. Al posto dell'ex Udinese dovrebbe partire titolare Lazovic dopo lo spezzone dell'ultimo match, pronto ad affiancare l'uomo in più Verdi alle spalle di uno tra Djuric e Gaich, il cui ballottaggio resta vivo. Appuntamento dunque alle ore 15 di domani, domenica 30 aprile, per una gara davvero cruciale in ottica salvezza.

I PRECEDENTI - Il Verona ha vinto due delle ultime quattro sfide contro la Cremonese (2 pareggi) in campionato - tra Serie A, B e C - dopo che non aveva ottenuto successi nelle cinque precedenti. La Cremonese, d'altra parte, ha sconfitto l'Hellas in quattro degli ultimi otto incroci casalinghi (2 pareggi e 2 sconfitte), successi arrivati in tre divisioni differenti: in Serie A il 20 ottobre 1991, in Serie B il 18 ottobre 1992 e in Serie C nel 2007 e nel 2008.

QUI CREMONESE - Dopo essere stata eliminata dalla Fiorentina in Coppa Italia, la Cremonese può ora concentrarsi sulle gare di campionato restanti sperando di evitare la retrocessione. Per il confronto con l'Hellas, mister Ballardini potrebbe virare sul 3-4-2-1 con Ferrari, Chiriches e Vasquez a protezione di Carnesecchi e la coppia Valeri-Ghiglione (pronto a sostituire lo squalificato Sernicola) sulle fasce. In mediana, con Benassi non ancora al meglio, Castagnetti e Pickel si candidano come coppia titolare, con Buonaiuto e Okereke alle spalle di Ciofani, in vantaggio su Dessers. Così il mister grigiorosso sull'avversario: «C'entra poco con la classifica che ha perché hanno un impatto fisico e una qualità importante, per me sono partiti non bene e con qualche problema, ma nemmeno loro si aspettavano di soffrire così tanto. Negli ultimi anni il Verona ha tenuto la spina dorsale e quindi a parer mio c'entrano poco con la classifica. Il Verona è straordinariamente motivato per ovvie ragioni. Nei contrasti dovremo essere tanto decisi quanto lo saranno loro, servirà andare con la voglia di non perdere il duello. Sarà importantissimo. A me interessa che la Cremonese abbia l'atteggiamento e la determinazione giuste, se non hai quello è inutile fare la partita».

QUI HELLAS VERONA - Rispetto alla gara contro il Bologna, Zaffaroni recupererà Ceccherini, pienamente rimessosi dopo la sindrome gastrointestinale che l'aveva costretto al forfait. L'ex Fiorentina è in ballottaggio con Dawidowicz per chiudere la cerniera difensiva insieme a Hien e Magnani, davanti al solito Montipò. Con la squalifica di Faraoni salgono le quotazioni di Doig, che farebbe dirottare a destra Depaoli. Duda può scalzare Abildgaard per una maglia al fianco di Tameze, Lazovic è recuperato e parte in pole per la trequarti al fianco di Verdi. Solito duello tra Gaich e Djuric per l'attacco: il bosniaco, questa volta, è leggermente avanti. Ai box Lasagna, fermato da un problema muscolare.

ARBITRO - Daniele Doveri di Roma

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-4-2-1): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Valeri, Castagnetti, Pickel, Ghiglione; Buonaiuto, Okereke; Ciofani

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Verdi, Lazovic; Djuric