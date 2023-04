Hellas Verdi speranza, Zaffaroni: «Col Bologna vinta una sfida difficile, ora testa alla prossima»

È un Hellas Verdi speranza.

Grazie alla doppietta pesantissima messa a segno con il Bologna, in gol prima su rigore e poi di testa, il fantasista ha rilanciato con forza le possibilità di salvezza dei gialloblù, che nel frattempo hanno provvisoriamente agganciato lo Spezia quart'ultimo (in attesa della gara di Marassi con la Samp). Un risultato chiave, quello di 2-1 maturato nell'anticipo al Bentegodi di fronte ai rossoblù, che ora rende davvero viva la lotta alla permanenza in categoria, sin qui apparsa fuori portata. Il prossimo step degli uomini di Zaffaroni sarà la trasferta allo Zini con la Cremonese, in programma domenica 30 aprile: anche in quel caso servirà conquistare un risultato positivo per poter continuare ad alimentare le ambizioni di una piazza intera.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, che partita è stata? «I ragazzi sono stati bravissimi, era una gara difficile, soprattutto dal punto di vista tattico. Il Bologna è una squadra che in questo momento esprime un ottimo calcio: sono bravi in mezzo al campo, hanno giocatori di qualità. Occorreva fare una partita perfetta sotto tutti i punti di vista, sia caratteriale che tattico, ed è quello che siamo riusciti a fare. Siamo stati bravi a capitalizzare al meglio le nostre occasioni, abbiamo vinto una partita davvero difficile».

Una vittoria che dà tanto morale... «Moltissimo, i risultati ci danno fiducia e sono importanti per la classifica. Dobbiamo essere contenti per questo risultato, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo. Da domani occorrerà pensare alla prossima gara: per dare valore a questi risultati dovremo continuare così come stiamo facendo».

Una vittoria arrivata anche tra molte difficoltà, visti gli infortuni di oggi... «Sì, abbiamo dovuto fare due cambi già nel primo tempo e questo ha complicato i piani. Nell'intervallo abbiamo fatto le giuste valutazioni per poter gestire al meglio gli ultimi 45 minuti. I ragazzi che sono entrati oggi l'hanno fatto con grande attenzione e determinazione, è la testimonianza del bisogno che c'è e ci sarà di tutti fino alla fine della stagione. Tutta la squadra ha fatto una prestazione eccezionale».

Man of the match indiscusso, con i suoi due gol Simone Verdi si è reso senza dubbio principale protagonista della sfida contro la sua ex squadra. Queste le parole del trequartista, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Simone, stasera è arrivata una doppietta e una vittoria molto importante: che serata è stata? «È stata una partita speciale per me, considerando anche che affrontavo una mia ex squadra. Sono contento che i miei gol abbiano portato punti pesanti nella corsa alla salvezza».

Una partita giocata con personalità da tutta la squadra: tatticamente che gara è stata? «Una partita di sacrificio, dove abbiamo dovuto aspettare bassi Il Bologna perché è una squadra forte nel palleggio. Noi però siamo stiamo stati bravi a coprire tutti gli spazi, sacrificandoci come avvenuto a Napoli. Il gol nel finale è sempre meglio non prenderlo, perché ti spaventa un po', però siamo riusciti a portare a casa i tre punti e questo è fondamentale».

Quello di oggi è anche il terzo risultato utile consecutivo, oltre che la seconda vittoria di fila al 'Bentegodi. Si può solo continuare a lavorare così, dando il 100% fino alla fine... «Sì, la vittoria ci consente di lavorare anche più serenamente, specialmente a livello mentale. Non dobbiamo però mollare: ci aspetta una partita difficile a Cremona e dobbiamo portare a casa altri punti importanti per la salvezza».