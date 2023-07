Clivense, sconfitta di misura nel test con l'Arzignano. Allegretti: «Impressioni positive»

Prima sgambata stagionale per la Clivense, che ha affrontato l'Arzignano Valchiampo in un match d'esordio di carattere amichevole.

Nonostante i carichi della preparazione estiva e il gran caldo, sul campo principale di Bussolengo la squadra biancoblù ha tenuto bene il campo, arrendendosi solo nella seconda frazione su un calcio di punizione realizzato da Baldè.

Queste le parole di mister Riccardo Allegretti: «Da questo test ci portiamo a casa molte impressioni positive. Al di là del risultato per quel che può valere, i ragazzi si sono impegnati tanto, hanno dato tutto quello che avevano. Ci sono da considerare chiaramente i carichi di lavoro, siamo al nono giorno di preparazione, quindi non potevamo aspettarci di essere brillanti. Siamo un gruppo nuovo, con tanti giocatori nuovi, perciò di sicuro c'è stato un atteggiamento giusto che bisogna avere soprattutto in partite come queste».

«Seguiamo una linea per poter arrivare pronti agli impegni ufficiali - prosegue l'allenatore -. Quindi è chiaro che poi dopo magari abbiamo più difficoltà in amichevoli come questa, ma va bene anche andare sulla fatica, cercare di lottare e di impegnarsi come hanno fatto oggi. Hanno tutti grande predisposizione a impegnarsi e ad ascoltare. Peccato per Kladar che si è fatto una distorsione alla caviglia. Adesso vedremo in settimana quanto tempo dovrà stare fermo, però per il resto al di là della stanchezza c'è stato tanto lavoro».

La Clivense sarà ora attesa mercoledì, 2 agosto, al prossimo test di livello contro il Mantova: «Ho sempre pensato che mettere tante amichevoli sia utile - commenta il tecnico - perché alla fine quello che ci servirà di più è giocare, soprattutto prendere le dimensioni del campo, andare sulla fatica e abituarsi a fare quello che poi dobbiamo fare tutto l'anno, cioè cercare di andare forte sempre e non mollare mai».

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

Primo tempo: Clivense - Arzignano 0-0

Clivense: Pavoni; Polo, Dall’Ara, Momodu, Kocic; Danieli, Cissè, Peres, Venitucci; Stancic, Diallo. All.: Allegretti.

Arzignano: Pigozzo, Bernardi, Casini, Molnar, Lakti, Baldè, Bordo, Grandolfo, Lunghi, Gemignani, Canato. All.: Bianchini.

Secondo tempo: Clivense - Arzignano 0-1 (15′ Baldè)

Clivense: Dal Bosco; Polo (10′ Montolli), Tobanelli, Bragagnolo, Florio; Danieli (10′ Romano), Rubino, Osorio; Errichiello, Colferai, Guidone.

Arzignano: Boseggia, Casini, Baldè, Bordo, Lunghi, Gemignani, Boseggia, Carolato, Campesan, Zanon, Piana, Parigi. All.: Bianchini.