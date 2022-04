La Clivense dà il benvenuto ai nuovi soci: la campagna crowdfunding procede a gonfie vele

Procede con ritmo la campagna di equity crowdfunding lanciata dalla Clivense, la cui iniziativa punta a coinvolgere il più possibile coloro che che credono nel progetto.

La raccolta fondi, aperta al pubblico da mercoledì 27 aprile, ha avuto una grande partenza, con numeri importanti sin dai primi momenti. Basti pensare che, dopo circa 48 minuti, l'obiettivo minimo era già stato acquisito: incassati 151.300 euro con 23 sottoscrizioni.

«È bellissimo» dice il presidente e fondatore Sergio Pellissier, «perché significa che abbiamo spiegato bene il senso e il valore di questo progetto. Sogno il giorno in cui nel nostro centro sportivo potremo vederci tutti quanti è stringerci la mano, da soci. Al momento mi limito ad un "Benvenuti, compagni di viaggio! Ora rimbocchiamoci le maniche!"».

«Le richieste per ora sono molte» commenta l'altro ideatore, Enzo Zanin, «ma è chiaro che dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a convincere chi, magari, non ha ancora conosciuto il nostro progetto. Certo queste prime ore sono esaltanti, e spero siano la dimostrazione che la serietà e l'innovazione che FC Clivense vuole portare nel calcio siano recepite al massimo».

È possibile investire sulla nuova società scaligera tramite la piattaforma BacktoWork, raggiungibile tramite tutti i canali digitali del Club. L'ambizioso piano è stato affidato al polo di consulenza finanziaria e manageriale Phoenix Capital, con un percorso ben preciso: partire dalla prossima stagione già dalla Serie D, approdare in C tra due anni e in B nei prossimi cinque, entro il 2027. Il crowdfunding sarà aperto per 8 settimane, ma se il buongiorno si vede dal mattino i presupposti sono tali da poter ipotizzare un ottimo risultato: secondo un dato aggiornato alla mattinata di oggi, venerdì 29 aprile, è già stata infatti superata la soglia dei 250.000 euro.