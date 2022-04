ChievoVerona Women, goleada nel recupero con la Roma

A tre giorni di distanza dalla sconfitta rimediata contro il Cesena, il ChievoVerona Women si rialza e rifila sei gol alla Roma già retrocessa.

Una gara a senso unico quella giocata allo stadio Olivieri, con le gialloblù che la sbloccano già al 18' con Boni su assist di Peretti. Non sazie del vantaggio, sono ancora le ragazze di mister Venturi ad attaccare e a raddoppiare al 25': Alkhovik scatta in profondità e serve al centro Boni, il cui destro non lascia scampo a Casaroli e vale la provvisoria doppietta. Poco dopo la mezz'ora di gioco arriva anche il tris di Alkhovik, alla prima gioia in maglia scaligera, che realizza un diagonale vincente su appoggio a rimorchio di Pecchini. Le clivensi sono indemoniate in questa fase e non si fermano qui, capitalizzando col poker il proprio dominio: Peretti imbuca per Boni, che all'interno dell'area realizza con freddezza la sua tripletta personale. Il direttore di gara manda dunque le squadre al riposo sul 4 a 0.

Dopo gli assist e una serie di tentativi non andati a buon fine, nella ripresa arriva anche la firma per la cinquina da parte di Peretti, lesta nell'approfittare di una svirgolata di Salm e piazzare col mancino il pallone nell'angolino. Il sesto gol è invece della subentrata Mascanzoni, che al 77' deposita in rete una punizione calciata da Salimbeni. Finisce così 6 a 0: un risultato schiacciante per il Chievo, che torna a conquistare i tre punti a porta inviolata. Reazione rabbiosa delle ragazze gialloblù, con una goleada fondamentale per cancellare le ultime due pesanti battute d'arresto ed affrontare con maggiore fiducia gli ultimi quattro impegni stagionali a caccia del possibile podio. Non c'è infatti tempo per riposare, perché la squadra di Venturi tornerà in campo già domenica, 1° maggio, sul campo della Pro Sesto.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - ROMA FEMMINILE 6-0 (4-0)

Marcatori: 18′, 25′, 37 Boni (C), 33′ Alkhovik (C), 66′ Peretti (C), 77′ Mascanzoni (C)

ChievoVerona Women: Fenzi; Tunoaia, Zanoletti, Salaorni, Mele (76′ Mascanzoni), Pecchini; Franco (46′ Zanoni), Tardini (55′ Salimbeni), Peretti (68′ Gidoni); Boni (68′ Fancellu), Alkhovik. A disposizione: Olivieri, Boaglio, Caliari, Piergallini, Mascanzoni, Bolognini, Gidoni, Salimbeni, Zanoni, Fancellu. All.: Giacomo Venturi

Roma Femminile: Casaroli; Novelli (46′ Borg), Salm, Silvi, Orlando; Di Fazio, Conti, Brandizzi; Manno (53′ Bevilacqua), Grossi; Lazdauskaite (60’Coda). All.: Roberto Piras

Ammonite: Orlando (R)