ChievoVerona Women, col San Marino Academy un pareggio che non accontenta nessuno

Squadra in casa San Marino Academy

Nella Repubblica del Titano, la sfida tra San Marino Academy e ChievoVerona Women termina con un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre.

Lo scontro diretto, valido per accaparrarsi il quarto posto, finisce infatti 1 a 1, con le ragazze di mister Venturi che tornano amareggiate per le tante occasioni non sfruttate, nonostante il gol centrato nel finale.

La partita è molto viva sin dalle battute iniziali, con entrambe le formazioni a spingere per un unico risultato. Un errore, a pochi metri dall'area, costa carissimo al Chievo: Fusar Poli ne approfitta con un pallonetto che trafigge Olivieri. La squadra gialloblù reagisce immediatamente e sfiora il gol con Alkhovik, opportunità con cui si chiude la prima frazione. Ad inizio ripresa, dopo una mischia, Kuenrath colpisce la traversa e sfiora il raddoppio per le locali. Dopo questo brivido, il Chievo torna a macinare gioco e continua a flirtare con la rete del pari. A pochi minuti dalla fine il forcing ospite si intensifica. Sull'ennesimo corner delle scaligere, battuto bene da Bolognini, arriva la tanto agognata marcatura dell'1 a 1. Dopo una serie di batti e ribatti, Zanoletti mostra tutta determinazione rabbiosa delle gialloblù nella ricerca gol, trovando dopo una serie di contrasti vinti il tocco decisivo al minuto 89. Sull'onda dell'entusiasmo la compagine di Venturi rischia addirittura di ribaltarla: nei minuti di recupero Peretti semina il panico, piazzando una conclusione che si infrange sul palo interno.

Le gialloblù tornano a casa solo con un punto, ma sul piano della prestazione è arrivata una reazione dopo la sconfitta interna con il Como. Una prova che fa comunque ben sperare per il futuro, che vedrà tornare il Chievo Women fra le mura amiche dell'Olivieri per il match di domenica (3 aprile) con il Ravenna.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

SAN MARINO ACADEMY - CHIEVOVERONA WOMEN 1-1 (1-0)

Reti: 43′ Fusar Poli (S), 89′ Zanoletti (C)

San Marino Academy: A. Piazza; Marrone, Venturini, Kiamou, M. Piazza, Fusar Poli, Brambilla; Baldini (33′ st Jansen), Kuenrath (33′ st Papaleo), Massa (23′ st Cecchini); Menin. Allenatore: Alain Conte

ChievoVerona Women: Olivieri; Caliari, Salaorni, Zanoletti, Mascanzoni (36′ Piergallini); Franco, Gidoni (16′ st Bolognini), Peretti; Boni; Alkhovik, Salas (29′ st Dallagiacoma). Allenatore: Giacomo Venturi.

Ammonite: Cecchini (S), Caliari (C)