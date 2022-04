Chievo Women, la zampata di Dallagiacoma fa esultare le gialloblù: col Ravenna urlo di gioia al 91'

Le scaligere ottengono bottino pieno nel recupero di gara, centrando tre punti importanti per rimanere in scia del podio di Serie B. Dopo una partita bloccata, il guizzo in extremis della calciatrice trentina fa esplodere lo stadio Olivieri