Il ChievoVerona Women rialza la testa: vittoria in rimonta col Tavagnacco

Ad una settimana di distanza dalla sconfitta di Brescia, il ChievoVerona Women risponde alla grande, ritrovando subito la vittoria nel recupero della 12^ giornata del girone d'andata di Serie B femminile.

Contro il Tavagnacco c'era bisogno di rialzare immediatamente la testa, e così è stato. Un successo gialloblù arrivato nonostante la partenza in salita: al 15', infatti, sono le friulane a rompere l'equilibrio alla prima vera e propria avanzata offensiva. Al termine di un'azione ben manovrata, Kongouli scaglia un tiro dal limite dell'area che trafigge Boaglio. È il capitano scaligero Boni che prova a scuotere le sue compagne, andando vicina al pareggio al 29' con un destro violento. L'occasione più grande per la squadra di mister Venturi arriva però cinque minuti più tardi: il calcio d'angolo di Bolognini viene raccolto da Peretti, che di prima intenzione lascia partire un destro che sibila vicino al palo. Allo scadere della prima frazione, il Chievo riacciuffa il Tavagnacco. Sventagliata verso l'area di Franco, sponda di Salas. Il tiro-cross di Peretti viene deviato in porta in maniera goffa, trasformandosi in autogol di Moroso. Nella ripresa prova a partire subito forte la formazione ospite, ma poco dopo sono le padrone di casa a spingersi in avanti alla ricerca del gol. È al 73' che le gialloblù ribaltano definitivamente il risultato. Affondo sulla destra di Alkhovik, stesa in area da Donda: calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Boni, palla da una parte e portiere dall'altra. Galvanizzate dal sorpasso, le clivensi non si fermano: il pallonetto dalla distanza di Salas non trova lo specchio per una questione di centimetri, ma poi ci pensa Dallagiacoma con un facile tap-in a chiudere la contesa all'80'.

Finisce così 3 a 1: sono tre punti preziosi che permettono alle ragazze di Venturi di restare agganciate al gruppo delle prime della classe. L'attenzione ora si sposta già alla sfida di domenica, ancora in casa, quando allo stadio Aldo Olivieri arriverà il Como: un'opportunità da non perdere per scavalcare le lombarde e salire al secondo posto.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - TAVAGNACCO 3-1 (1-1)

Marcatori: 15′ Kongouli (T); 45′ autogol Moroso (C); 74′ Boni (C); 80′ Dallagiacoma (C)

ChievoVerona Women: Boaglio; Mascanzoni (60′ Tunoaia) , Zanoletti, Salaorni, Caliari (60′ Mele); Franco (70′ Salimbeni), Bolognini (46′ Dallagiacoma), Peretti; Boni, Alkhovik, Salas (86′ Gidoni). A disposizione: Olivieri, Piergallini, Zanoni. Allenatore: Giacomo Venturi.

Tavagnacco: Beretta; Donda, Sciberras, Moroso, Stella; Grosso (53′ Roder), Milan, Caneo; Abouziane (87′ Cetrangolo), Koungouli, Ferin. Allenatore: Marco Rossi.

Ammoniti: Bolognini (C); Donda (T)

Espulsi: Marco Rossi (allenatore T)