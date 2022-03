ChievoVerona Women, la Serie A si allontana: la capolista Brescia scappa via

Dopo i successi ottenuti contro Torres e Palermo, il ChievoVerona Women non riesce ad imporsi anche nella sfida di prestigio sul campo del Brescia capolista.

Come riportato dall'Ufficio Stampa della società femminile gialloblù, è un inizio di personalità per le scaligere, subito in avanti. Il primo squillo si registra infatti sulla punizione di Bolognini, non lontana dall'incrocio dei pali. Al 10' traversone dalla destra di Tardini, su cui Alkhovik si coordina con un'acrobazia che finisce appena sopra la traversa. Il primo tentativo verso la porta delle Leonesse arriva invece un minuto dopo con Merli, ma Boaglio blocca con sicurezza. Gara ad alta intensità, con il Chievo aggressivo che tiene più il pallino del gioco. Prima del duplice fischio brivido per le ospiti: sul recupero palla, Pasquali da ottima posizione trova solo l'esterno della rete. Si conclude dunque a reti bianche un primo tempo senza troppi sussulti.

Inizio positivo per la squadra di Venturi anche nella seconda frazione. L'occasione più pericolosa capita però sui piedi di Brayda su una sorta di rigore in movimento: la prodezza è di Boaglio, che manda in corner con riflesso. La disputa si sblocca appena dopo l'ora di gara grazie a un calcio da fermo. La punizione dal limite bassa e precisa della nuova entrata Brayda si insacca in rete. La risposta del Chievo arriva con il colpo testa di Peretti, bloccato da Lonni. La nuova entrata Salas veste i panni del difensore quando, al 70', gli sviluppi di un mischione in area non sembrano lasciare scampo a Boaglio, ma la costaricana salva sulla linea di porta. Una ghiotta opportunità arriva a dieci minuti dal termine: invenzione di Peretti che scodella in area, Dallagiacoma si avventa sul pallone ma non riesce a trovare il graffio decisivo in allungo. Le gialloblù dimostrano di volere il pareggio creando una doppia occasione nel forcing finale. In entrambi i casi protagonista Peretti: scarico di Salas a limite dell'area e destro potente della numero 7 che si stampa sulla traversa. A tempo scaduto è sempre la veterana gialloblù a raccogliere un calcio piazzato e concludere in spaccata, chiamando stavolta la parata di Lonni. Il Chievo conclude il match del Rigamonti anche con un pizzico di sfortuna. Lo sforzo delle ragazze di Venturi non viene infatti premiato dal gol: 1 a 0 per le Leonesse il risultato finale.

Prestazione comunque positiva delle scaligere, che pagano la poca incisività negli ultimi metri: il Brescia mantiene il comando della classifica salendo a quota 35, mentre il Chievo rimane terzo a 25 con il Bari. La promozione in Serie A si allontana: cruciali saranno le prossime sfide casalinghe contro Tavagnacco e Como.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

BRESCIA FEMMINILE - CHIEVOVERONA WOMEN 1-0 (0-0)

Reti: 62′ Brayda (B)

Brescia Femminile: Lonni; Asta, Galbiati, Barcella, Viscardi; Farina (46′ Bianchi), Perin, Ghisi (46′ Brayda); Merli C. (74′ Merli L.), Pasquali (7′ st Porcarelli), Hjohlman. All. Elio Garavaglia

ChievoVerona Women: Boaglio; Mele, Salaorni, Zanoletti, Tunoaia; Tardini (42′ Franco), Bolognini (76′ Mascanzoni) , Peretti; Boni; Dallagiacoma, Alkhovik (65′ Salas). All. Giacomo Venturi

Ammonite: Ghisi (B), Brayda (B), Alkhovik (C), Tunoaia (C), Lonni (B)