Chievo Women, per la capitana Boni un sogno che si avvera: incontro e palleggi con Baggio

Per il ChievoVerona Women è stato un incontro speciale fra numeri 10, per Valentina Boni molto di più.

La capitana gialloblù ha infatti trascorso una mattina insieme alla leggenda Roberto Baggio, fantasista fra i più importanti e amati della storia del calcio. Un vero e proprio sogno che si avvera per l'attaccante scaligera, da sempre ammiratrice del "Divin Codino", qualcosa di più di un idolo, con il quale ha avuto il piacere di fare anche due palleggi.

Boni ha scritto pagine indelebili per il movimento femminile, lasciandosi ispirare sempre dalle giocate e dall'esempio del Pallone d'Oro. Un'intera carriera trascorsa con lo stesso numero sulle spalle, con lo stesso amore per il gol o per l'estro creativo di un dribbling o di ogni passaggio.