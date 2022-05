ChievoVerona Women, Alkhovik e Dallagiacoma stendono la Pro Sesto

Dopo l'ampia vittoria ottenuta nel recupero contro la Roma CF, il ChievoVerona Women conquista un altro successo fondamentale per rimanere aggrappato al podio della classifica di Serie B.

In casa della Pro Sesto, è lotta in ogni parte del campo già a partire dai primi minuti. Le prime conclusioni verso lo specchio sono delle padrone di casa, ma le scaligere riescono a reggere una ventina di minuti e a portarsi per prime in vantaggio. Al 26' Alkhovik viene innescata in contropiede, si infila in velocità fra i due difensori centrali e piazza dolcemente il pallone in fondo al sacco per lo 0 a 1. Se l'inizio della gara era stato delle locali, quello della ripresa è tutto a tinte gialloblù. Agli sgoccioli di gara, la subentrata Dallagiacoma chiude la contesa con il raddoppio clivense: lanciata da Salaorni, l'ala trentina beffa con un pallonetto il portiere avversario e fa esplodere di gioia le compagne.

Finisce così 0 a 2 una sfida non semplice per la squadra di Venturi, brava a prevalere grazie ad un cinismo che non sempre ha mostrato nel corso della stagione. Le ragazze gialloblù hanno saputo soffrire quando era necessario, rispondendo colpo su colpo all'agonismo della Pro Sesto e aggiudicandosi il successo grazie alle giocate decisive delle propri interpreti. Un successo esterno che mancava addirittura dal 20 febbraio, e che mette il Chievo in scia il Cortefranca (ora a due lunghezze di distanza) per il terzo posto in classifica a sole tre partite dalla fine.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PRO SESTO FEMMINILE - CHIEVOVERONA WOMEN 0-2 (0-1)

Marcatori: 26′ Alkhovik (C), 86′ Dallagiacoma (C)

Pro Sesto Femminile: Selmi; Pedrazzani, Dellacqua, Tugnoli, Scuratti (30′ st Mauri), Grumelli, Abati, Ploner (30′ st Possenti), Leonessi, Fracas, Mariani (25′ st Marasco). All. Maria Macrì

ChievoVerona Women: Fenzi; Tunoaia, Zanoletti, Salaorni; Mele, Franco, Tardini (13′ st Salimbeni), Peretti (43′ st Gidoni), Pecchini (13′ st Mascanzoni); Boni, Alkhovik (31′ st Dallagiacoma). A disposizione: Olivieri,, Caliari, Dallagiacoma, Mascanzoni, Bolognini, Gidoni, Salimbeni, Zanoni, Fancellu. All. Giacomo Venturi.