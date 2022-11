Caldiero, si è dimesso il direttore sportivo Cordioli

Tramite un comunicato ufficiale di poche righe, il Caldiero ha annunciato la separazione con l'ormai ex direttore sportivo Giacomo Cordioli.

Il dirigente, arrivato in estate dopo l'esperienza all'Atletico Cerea, ha rassegnato le proprie dimissioni vista l'impossibilità di conciliare l'attività richiesta dal ruolo con il suo lavoro.

Questo il contenuto della nota apparsa mercoledì 16 novembre sui canali gialloverdi:

«Il Calcio Caldiero Terme comunica che, in data odierna, il signor Giacomo Cordioli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di direttore sportivo per motivi lavorativi. La società ringrazia Giacomo Cordioli per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il futuro».

Il Club termale del presidente Filippo Berti non ha scelto al momento un sostituto, ma in compenso ha annunciato Andrea Dalla Rosa come nuovo responsabile marketing.