Eccellenza, risultati e marcatori della 18^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 10^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del terzo turno di campionato infrasettimanale, il 18^ da calendario.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. L'Ambrosiana riconquista la vetta imponendosi 2 a 1 sul fanalino di coda Castelnuovo e approfittando dello scivolone esterno della Clivense sul campo del Mestrino Rubano (3-2). L'Unione Rocca Altavilla torna a vincere dopo sette turni, rifilando un poker al Garda (4-0). Colpo al 93' per il Bassano contro un Vigasio (1-2), fermo in zona play-out, dove viene raggiunto dalla Virtus Cornedo che si è aggiudicata il derby vicentino contro l'Union Eurocassola (3-1). Successi anche per il Montorio (guidato provvisoriamente dal ds Menini dopo l'esonero di mister Paese), vittorioso 3 a 1 sull'Academy Plateola e l'Albignasego, avanti 2 a 0 sulla Belfiorese, mentre solo pareggi per il Pozzonovo a Camisano (2-2) e per il Valgatara a Schio (1-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 18^ giornata di Eccellenza: