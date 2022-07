Belfiorese, tutto pronto per l'inizio della preparazione: raduno fissato il 1° agosto

La Belfiorese è pronta a ripartire: da lunedì 1° agosto, infatti, i calciatori della nuova rosa di Eccellenza si ritroveranno in sede per riprendere l'attività in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva.

Saranno 28 gli elementi a disposizione del neo allenatore biancazzurro Roberto Piuzzi per l'avvio di preparazione estiva. Il mercato operato dal direttore sportivo Mirko Cucchetto ha di certo alzato il livello qualitativo dell'organico con l'arrivo di elementi di spessore che si aggiungono agli effettivi riconfermati. Nel reparto offensivo si sono registrati gli ingressi dell'esperto trequartista Luca Nizzetto e del vicentino Mattia Pennacchio. La difesa è invece stata rinforzata con l'approdo dell'ex capitano e centrale del San Martino Speme Nicola Ferrarese. Gradito ritorno in mediana del metronomo Mattia De Cao, a cui vanno aggiunti il "tuttofare" ex Sambonifacese Edoardo Maggio e l'altro ex Speme Gianmarco Menegazzi.

A dimostrazione di quanto la società del presidente Giuseppe Mosele faccia affidamento sui propri giovani, sono stati aggregati alla Prima Squadra i promettenti attaccanti Erik Xibraku e Marco Gugole, il portiere ex Alba Borgo Roma Simone Guglielmoni, il centrocampista ex Scaligera Giovanni Fiero, il difensore ex Valdalpone Roncà Matteo Quargentan e gli ex Caldiero Alberto Aldegheri e Marco Confente, rispettivamente difensore e centrocampista.

I punti fermi dell'ossatura resteranno i senatori, da capitan Francesco Baltieri ai difensori Marco Nizzetto e Nicola Andreis, dal numero uno Marco Tebaldi all'ariete Paolo Camparmò. Con merito, sono rimasti anche i giovani Alessio Marconi, Pietro Turrini, Marco Leoni, Pietro Laperni, Alessandro Rossignoli e Denis Pinelli.

Vista la difficoltà di un girone che quest'anno si annuncia come tra i più competitivi della categoria, l'obiettivo di base della Belfiorese sarà ancora una volta quello della salvezza.