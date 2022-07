Belfiorese, voglia di stupire: oltre le riconferme, tanti nuovi rinforzi

Non solo riconferme: la Belfiorese si prepara a stupire in Eccellenza, mettendo a segno diversi colpi.

Dopo essersi assicurata la permanenza dello staff tecnico, dei "senatori" e di alcune promesse, la società biancazzurra del presidente Giuseppe Mosele si è potuta muovere anche sul mercato in entrata, piazzando una serie di innesti utili ad alzare il livello della rosa. Il primo nome di spessore già annunciato è quello dell'esperto centrocampista Luca Nizzetto dal Vigasio, ex professionista e giocatore di altra categoria. Assieme a lui sono arrivati anche il giovane attaccante Mattia Pennacchio dal Montecchio e il navigato difensore Nicola Ferrarese dal San Martino Speme.

Il direttore sportivo Mirko Cucchetto non si è fermato lì, portando a termine le trattative per il metronomo classe '90 Mattia De Cao, ultime due stagioni nelle file dell'Unione La Rocca Altavilla, e il mediano centrocampista classe '96 Edoardo Maggio proveniente dal Cologna Veneta. Non solo: per quanto riguarda la "linea verde", sono stati tesserati i giovanissimi attaccanti 2002 Erik Xibraku e 2003 Marco Gugole, ma anche il portiere 2004 Simone Guglielmoni, il centrocampista 2004 Giovanni Fiero, il difensore 2003 Alberto Aldegheri, il centrocampista 2003 Marco Confente e l'esterno basso 2004 Matteo Quargentan. Faranno tutti parte, in pianta stabile, della Prima Squadra affidata al nuovo mister Roberto Piuzzi.