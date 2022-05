Belfiorese, il ds Cucchetto: «Ottima annata, squadra sempre tra le prime cinque. Vogliamo essere ancora protagonisti in Eccellenza»

Il direttore sportivo della Belfiorese, Mirko Cucchetto, è stato intervistato dall'Ufficio Stampa della società al termine del campionato che si è da poco concluso. Tra i temi affrontati ci sono un bilancio generale della stagione, le indiscrezioni sul futuro e quali saranno le prossime aspettative del club.

Ecco le parole del dirigente biancazzurro:

Direttore, partiamo subito col chiederti un'analisi della stagione e quali obiettivi sono stati raggiunti dalla Belfiorese.

«Direi che è stata un'ottima annata in generale. La nostra Prima Squadra è sempre stata nei primi cinque posti della classifica di Eccellenza, la formazione Juniores ha mantenuto la categoria regionale, bene anche gli Allievi Under 17 ed i Giovanissimi Under 14, mentre i Giovanissimi Under 15 si sono addirittura qualificati alla semifinale per il Titolo Provinciale. Tutta la filiera biancazzurra sta crescendo, siamo molto contenti ed orgogliosi di questo. In sintesi, è stata indubbiamente una stagione positiva dove tutti gli obiettivi prefissati sono stati centrati. L'Academy con l'Hellas Verona è stata ancora una volta confermata. Stiamo inoltre attendendo le graduatorie finali della classifica regionale del "Progetto Valorizzazione Giovani", che premia l'utilizzo dei fuori quota in Prima Squadra e che alla fine del girone di andata ci vedeva piazzati al terzo posto, a ridosso della vetta. Sarebbe la ciliegina sulla torta!».

Quali sono state le tue maggiori soddisfazioni e chi vuoi ringraziare al termine della stagione.

«Il mio ringraziamento va chiaramente alle tante persone che vivono e si impegnano quotidianamente nella grande famiglia Belfiorese. Una nota di merito la faccio però al mister ed allo staff della nostra Prima Squadra, che hanno saputo gestire e tenere unito il gruppo in situazioni molto difficili. Rimanere costantemente nelle prime cinque posizioni del girone è stato frutto di un gran lavoro, oserei definirlo pazzesco! Per tutto il campionato siamo stati la vera ed unica outsider dietro le corazzate Villafranca, Vigasio e Montecchio, e questo non lo dico io ma parlano i numeri».

Conferme e nuovi innesti in vista della prossima stagione.

«Lo staff ovviamente non si discute e rimane in toto punto saldo al 100%. La nostra intenzione è comunque quella di confermare anche tutto il blocco giocatori dello scorso anno con l'aggiunta di 3 o 4 elementi importanti e obbligatoriamente dei nuovi classe 2003 e 2004. Poi sappiamo tutti che le dinamiche di mercato non si possono prevedere, ma non mi preoccupano».

Quale sarà l'importanza dei giovani nel prossimo torneo di Eccellenza?

«Come ogni anno i giovani rivestono un ruolo fondamentale. Ritengo che in questi anni la Belfiorese abbia sempre avuto tra le proprie file alcune delle migliori "quote" del campionato. Nella prossima stagione purtroppo è previsto un doppio salto con i ragazzi del 2000 e 2001 che escono dalla fascia giovani per far posto ai 2003 e 2004. Non sarà facile da gestire per nessuno, noi cercheremo anche questa volta di non sbagliare le scelte».

Ed infine, quali sono le aspettative della società.

«Affronteremo il settimo campionato consecutivo in Eccellenza. Vogliamo migliorare ancora e non a caso la scelta di mister Roberto Piuzzi alla guida della nostra Prima Squadra va in questa direzione. Non sappiamo ancora se ci saranno 2 o 3 gironi ma certamente, rispetto all'anno scorso, il livello qualitativo si alzerà. La nostra idea resta comunque quella di cercare di fare ancora una volta una stagione da protagonisti, ferme restando le prerogative di serietà, umiltà, forte determinazione e spirito di sacrificio che da sempre contraddistinguono la società Belfiorese e le sue squadre».